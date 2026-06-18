USA-Iran-Abkommen unterzeichnet und in Kraft getreten

Versailles/Islamabad - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormuz "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf X bekannt. US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet.

Großer Österreichischer Staatspreis an Autor Clemens J. Setz

Wien/Graz - Der aus Graz stammende und in Wien lebende Schriftsteller Clemens J. Setz (43) erhält den mit 30.000 Euro dotierten Großen Österreichischen Staatspreis 2026 und damit die höchste künstlerische Auszeichnung der Republik. Der auf Empfehlung des Österreichischen Kunstsenats vergebene Preis wird am 21. Oktober in Wien verliehen. "Clemens J. Setz zählt zu den bedeutendsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur", würdigte ihn Kulturminister Andreas Babler (SPÖ).

Kurz' KI-Firma für staatliche Infrastrukturen wächst

Wien/Tel Aviv - Die KI- und Cybersicherheitsfirma für Staaten und kritische Infrastruktur "Dream", an der Ex-Kanzler Sebastian Kurz beteiligt ist, hat sich von Investoren 260 Mio. Dollar geholt. Die Bewertung liege nun bei drei Milliarden Dollar, teilte die Firma mit Sitz in Tel Aviv mit. Sie wurde von Kurz mitbegründet. Der Ex-Politiker soll 15 Prozent halten und bezeichnete seine Beteiligung zuletzt als "hochprofitabel". In der KI-Thematik gibt es aber auch kritische Fragen.

Ukraine griff Raffinerie in Moskau mit Drohnen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem schweren ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau ist eine Raffinerie in Brand geraten. Die Flugabwehr der russischen Hauptstadt habe rund 180 Drohnen abgefangen, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Donnerstag mit. "Mehreren Drohnen ist es gelungen, die Moskauer Ölverarbeitungsanlage zu erreichen", räumte er zugleich auf seinem Telegramkanal ein. Laut dem unabhängigen Internetportal "Astra" gab es mindestens fünf Brandherde in der Raffinerie.

Hitze - Samariterbund mahnt zu Vorsicht beim Baden

Wien - In den kommenden Tagen werden in Teilen Österreichs bis zu 35 Grad erwartet. Die hohen Temperaturen nutzen wohl viele, um sich im Wasser abzukühlen. Dabei ist Vorsicht geboten, warnte der Samariterbund am Donnerstag in einer Aussendung. In Österreich ertrinken jedes Jahr rund 40 Menschen. Die Wasserrettung appellierte an Eltern und Aufsichtspersonen, Kinder nicht aus den Augen zu lassen. Die Caritas eröffnete wieder Rückzugsorte bei Hitze in Wien und Niederösterreich.

Österreich im IMD-Wettbewerbsranking nur mehr auf Platz 29

Lausanne - Österreich ist im internationalen Wettbewerbsranking der Schweizer Wirtschaftshochschule IMD weiter zurückgefallen. Österreich verlor gegenüber dem Vorjahr drei Plätze und landete auf Rang 29 von 70 bewerteten Ländern. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 lag Österreich noch auf Platz 16. Für die Industriellenvereinigung (IV) ist die Ranking-Verschlechterung "ein weiterer Weckruf für den Standort".

EU-Gipfel berät über Mehrjahresbudget und China-Konkurrenz

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), wollen bei einem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel über das umstrittene, rund 2 Billionen Euro schwere EU-Mehrjahresbudget (MFR/MFF) für 2028 bis 2034 beraten. Österreich fordert ein deutlich kleineres Budget. Eine Einigung soll es erst zu Jahresende geben. Der Gipfel führt auch eine Aussprache zu Chinas aggressiver Handels- und Wirtschaftspolitik und möglichen EU-Gegenmaßnahmen.

ID Austria hat neue Funktionen

Wien - Die Bürgerservice-App ID Austria hat neue Funktionen erhalten: So wird ab sofort die mobile Nutzung von Vollmachten unterstützt. Nutzerinnen und Nutzer können sich damit erstmals mobil in Vertretung einer anderen Person bei digitalen Services anmelden. Auch die digitale Ausweisplattform "eAusweise" ist mit dem neuesten Update nun direkt vom Startbildschirm der App erreichbar. Ab Ende Juli 2026 steht zudem mit "ida" ein KI-basierter Chatbot zur Verfügung.

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red