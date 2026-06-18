USA-Iran-Abkommen unterzeichnet und in Kraft getreten

Versailles/Islamabad - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran tritt laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft. Teheran werde die Straße von Hormuz "unverzüglich wieder öffnen", und die USA würden die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf X bekannt. US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hatten die Vereinbarung zuvor unterzeichnet.

Großer Österreichischer Staatspreis an Autor Clemens J. Setz

Wien/Graz - Der aus Graz stammende und in Wien lebende Schriftsteller Clemens J. Setz (43) erhält den mit 30.000 Euro dotierten Großen Österreichischen Staatspreis 2026 und damit die höchste künstlerische Auszeichnung der Republik. Der auf Empfehlung des Österreichischen Kunstsenats vergebene Preis wird am 21. Oktober in Wien verliehen. "Clemens J. Setz zählt zu den bedeutendsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur", würdigte ihn Kulturminister Andreas Babler (SPÖ).

85 Menschen bei Dachbrand in Wien aus Wohnhaus evakuiert

Wien - Ein Dachbrand in Wien-Brigittenau hat in der Nacht auf Donnerstag einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr ausgelöst. Aufgrund der hohen Brandintensität und der umfangreichen Evakuierung der Bewohnerinnen und Bewohner wurde Alarmstufe 3 ausgerufen. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. 85 Menschen, darunter auch zahlreiche Kinder, wurden aus dem Gebäude, das aktuell saniert wird, evakuiert und in einer nahegelegenen Rettungsstation betreut, berichtete die Berufsfeuerwehr.

Moskauer Raffinerie in Flammen und Flughäfen lahmgelegt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat am Donnerstag mit Hunderten Drohnenangriffen auf Russland unter anderem in Moskau eine Raffinerie getroffen und den zivilen Flugverkehr lahmgelegt. Russland attackierte seinerseits die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen und unternahm weitere Luftangriffe auf andere Landesteile. In beiden Ländern starben nach Behördenangaben mehrere Menschen.

ID Austria hat neue Funktionen

Wien - Die Bürgerservice-App ID Austria hat neue Funktionen erhalten: So wird ab sofort die mobile Nutzung von Vollmachten unterstützt. Nutzerinnen und Nutzer können sich damit erstmals mobil in Vertretung einer anderen Person bei digitalen Services anmelden. Auch die digitale Ausweisplattform "eAusweise" ist mit dem neuesten Update nun direkt vom Startbildschirm der App erreichbar. Ab Ende Juli 2026 steht zudem mit "ida" ein KI-basierter Chatbot zur Verfügung.

Hitzewelle mit bis zu 36 Grad in Österreich

Wien - Subtropische Warmluft sorgt am Wochenende in Österreich für eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 36 Grad. Abkühlung gibt es allerdings bei den zahlreichen Gewittern, die von den Experten von Geosphere Austria am Donnerstag prognostiziert wurden. Örtlich ist auch mit Hagel sowie Starkregen zu rechnen. Die Hitzewelle setzt sich zu Beginn der kommenden Woche weiter fort.

Schweizer Parlament hebt AKW-Neubauverbot auf

Bern - In der Schweiz soll der Bau neuer Atomkraftwerke nach dem Willen der Politik wieder möglich werden. Das Parlament in Bern nahm am Donnerstag den Gegenvorschlag zur sogenannten Blackout-Initiative an. Die Regierung lehnt die Volksinitiative "Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)" zwar ab, wollte mit dem Gegenvorschlag aber das Kernenergiegesetz so anpassen, dass neue Kernkraftwerke in der Schweiz wieder bewilligt werden können. Das letzte Wort wird das Volk haben.

Kurz' KI-Firma für staatliche Infrastrukturen wächst

Wien/Tel Aviv - Die KI- und Cybersicherheitsfirma für Staaten und kritische Infrastruktur "Dream", an der Ex-Kanzler Sebastian Kurz beteiligt ist, hat sich von Investoren 260 Mio. Dollar geholt. Die Bewertung liege nun bei drei Milliarden Dollar, teilte die Firma mit Sitz in Tel Aviv mit. Sie wurde von Kurz mitbegründet. Der Ex-Politiker soll 15 Prozent halten und bezeichnete seine Beteiligung zuletzt als "hochprofitabel". In der KI-Thematik gibt es aber auch kritische Fragen.

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red