Größter Drohnenangriff der Ukraine auf Moskau seit Jahren

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat am Donnerstag den größten Drohnenangriff auf Moskau seit Jahren ausgeführt und dabei auch eine wichtige Ölraffinerie getroffen sowie den zivilen Flugverkehr lahmgelegt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Angriffe eine "völlig gerechtfertigte Antwort" auf russische Attacken auf die Ukraine. Russland attackierte seinerseits die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen und unternahm weitere Luftangriffe auf andere Landesteile.

Erste Tanker passieren nach Abkommen Straße von Hormuz

Versailles/Islamabad - Nach der Unterzeichnung eines vorläufigen Abkommens zwischen den USA und dem Iran haben am Donnerstag die ersten Öltanker die Straße von Hormuz passiert. US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Pezeshkian hatten die Absichtserklärung am Mittwochabend unterzeichnet, sodass sie zwei Tage früher als erwartet in Kraft trat. Die Vereinbarung sieht die sofortige Öffnung der Straße von Hormuz und die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen vor.

ID Austria hat neue Funktionen

Wien - Die Bürgerservice-App ID Austria hat neue Funktionen erhalten: So wird ab sofort die mobile Nutzung von Vollmachten unterstützt. Nutzerinnen und Nutzer können sich damit erstmals mobil in Vertretung einer anderen Person bei digitalen Services anmelden. Auch die digitale Ausweisplattform "eAusweise" ist mit dem neuesten Update nun direkt vom Startbildschirm der App erreichbar. Ab Ende Juli 2026 steht zudem mit "ida" ein KI-basierter Chatbot zur Verfügung.

Hitzewelle mit bis zu 36 Grad in Österreich

Wien - Subtropische Warmluft sorgt am Wochenende in Österreich für eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 36 Grad. Abkühlung gibt es allerdings bei den zahlreichen Gewittern, die von den Experten von Geosphere Austria am Donnerstag prognostiziert wurden. Örtlich ist auch mit Hagel sowie Starkregen zu rechnen. Die Hitzewelle setzt sich zu Beginn der kommenden Woche weiter fort.

85 Menschen bei Dachbrand in Wien aus Wohnhaus evakuiert

Wien - Ein Dachbrand in Wien-Brigittenau hat in der Nacht auf Donnerstag einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr ausgelöst. Aufgrund der hohen Brandintensität und der umfangreichen Evakuierung der Bewohnerinnen und Bewohner wurde Alarmstufe 3 ausgerufen. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. 85 Menschen, darunter auch zahlreiche Kinder, wurden aus dem Gebäude, das aktuell saniert wird, evakuiert und in einer nahegelegenen Rettungsstation betreut, berichtete die Berufsfeuerwehr.

Israel bricht Kontakt zu EU-Außenbeauftragter Kallas ab

Jerusalem - Israel bricht wegen angeblicher Apartheid-Vergleiche den Kontakt zur EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ab. Der israelische Außenminister Gideon Saar erklärte am Donnerstag, er kommuniziere nicht mehr mit Kallas, bis sie ihre Äußerungen zurücknehme. Kallas soll Berichten zufolge bei einem Besuch in Mexiko das israelische Vorgehen im Westjordanland und dem Gazastreifen mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.

Sanierungsarbeiten auf Tauernautobahn beendet

Golling/Werfen - Der Anfang Jänner bei einem Lkw-Brand schwer beschädigte Brentenbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg ist ab sofort wieder ohne Einschränkungen für den Verkehr freigegeben. Wie die Asfinag am Donnerstag mitteilte, wurden die Sanierungsarbeiten wie angekündigt vor dem Einsetzen der Reisewellen im Sommer beendet. Mit der Beseitigung der Brandschäden haben auch die nächtlichen Ableitungen auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Salzburg ein Ende.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red