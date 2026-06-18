Größter Drohnenangriff der Ukraine auf Moskau seit Jahren

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat am Donnerstag den größten Drohnenangriff auf Moskau seit Jahren ausgeführt und dabei auch eine wichtige Ölraffinerie getroffen sowie den zivilen Flugverkehr lahmgelegt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Angriffe eine "völlig gerechtfertigte Antwort" auf russische Attacken auf die Ukraine. Russland attackierte seinerseits die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen und unternahm weitere Luftangriffe auf andere Landesteile.

Erste Tanker passieren nach Abkommen Straße von Hormuz

Versailles/Islamabad - Nach der Unterzeichnung eines vorläufigen Abkommens zwischen den USA und dem Iran haben am Donnerstag die ersten Öltanker die Straße von Hormuz passiert. US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Pezeshkian hatten die Absichtserklärung am Mittwochabend unterzeichnet, sodass sie zwei Tage früher als erwartet in Kraft trat. Die Vereinbarung sieht die sofortige Öffnung der Straße von Hormuz und die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen vor.

ID Austria hat neue Funktionen

Wien - Die Bürgerservice-App ID Austria hat neue Funktionen erhalten: So wird ab sofort die mobile Nutzung von Vollmachten unterstützt. Nutzerinnen und Nutzer können sich damit erstmals mobil in Vertretung einer anderen Person bei digitalen Services anmelden. Auch die digitale Ausweisplattform "eAusweise" ist mit dem neuesten Update nun direkt vom Startbildschirm der App erreichbar. Ab Ende Juli 2026 steht zudem mit "ida" ein KI-basierter Chatbot zur Verfügung.

Länder tragen FLAF-Senkung mit, erhalten Mittel aus EU-Fonds

Wien - Nach der am Vortag erfolgten Grundsatzeinigung zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der geplanten Senkung der Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) um einen Prozentpunkt ab 2028 hat das Finanzministerium am Donnerstag nun Details bekannt gegeben. Bekannt war bereits, dass die Länder ein Drittel der entstehenden Lücke im FLAF übernehmen (200 Mio.). Diese erhalten die lange geforderten Mittel aus dem Aufbau-und Resilienzfonds der EU (166 Mio.).

Schweizer Parlament hebt AKW-Neubauverbot auf

Bern - In der Schweiz soll der Bau neuer Atomkraftwerke nach dem Willen der Politik wieder möglich werden. Das Parlament in Bern nahm am Donnerstag einen Gegenvorschlag zur sogenannten Blackout-Initiative an. Die Regierung lehnt die Volksinitiative "Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)" zwar ab, wollte mit dem Gegenvorschlag aber das Kernenergiegesetz so anpassen, dass neue Atomkraftwerke in der Schweiz wieder bewilligt werden können. Das letzte Wort wird das Volk haben.

Israel trotz USA-Iran-Abkommens weiter im Südlibanon

Beirut - Das israelische Militär operiert eigenen Angaben zufolge in einer rund zehn Kilometer tiefen Sicherheitszone im Südlibanon. Dies geschieht trotz der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran, die eine sofortige Einstellung der Militäreinsätze im Libanon vorsieht. Der Einsatz sei durch operative Erfordernisse begründet, teilte die Armee mit. Die Truppen seien weiterhin in ihrem zugewiesenen Einsatzgebiet stationiert. Unterdessen wurden im Libanon drei Menschen getötet.

Mehr als 200 Ebola-Tote im Kongo

Bunia/Addis Abeba - Die Zahl der bestätigten Ebola-Toten in der Demokratischen Republik Kongo ist nach Angaben der Gesundheitsbehörde Africa CDC auf mehr als 200 gestiegen. Zusammen mit den beiden im Nachbarland Uganda verstorbenen Patienten seien es nun 204 Tote, sagte Wessam Mankoula, ein Vertreter der CDC. Inzwischen gebe es 894 bestätigte Fälle, davon 875 im Kongo. Bei keinem anderen Ebola-Ausbruch sei die Zahl der bestätigten Fälle im ersten Monat so hoch gewesen, sagte Mankoula.

Vorverkauf für "GTA VI" startet am 25. Juni

Washington - Der Vorverkauf für das mit Spannung erwartete Videospiel "Grand Theft Auto VI" soll am Donnerstag kommender Woche beginnen. Wie das Unternehmen Rockstar Games im Onlinedienst X ankündigte, sind Vorbestellungen bei ausgewählten Händlern und auf digitalen Plattformen ab dem 25. Juni möglich. Der eigentliche Veröffentlichungstermin des Spiels soll am 19. November sein.

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red