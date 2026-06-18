Größter Drohnenangriff der Ukraine auf Moskau seit Jahren

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat am Donnerstag den größten Drohnenangriff auf Moskau seit Jahren ausgeführt und dabei auch eine wichtige Ölraffinerie getroffen sowie den zivilen Flugverkehr lahmgelegt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Angriffe eine "völlig gerechtfertigte Antwort" auf russische Attacken auf die Ukraine. Russland attackierte seinerseits die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen und unternahm weitere Luftangriffe auf andere Landesteile.

16 Jahre Haft für Mutter nach Tötung von Sohn in NÖ

Krems - Eine 30-Jährige ist am Donnerstag am Landesgericht Krems zu 16 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie ihren 15 Monate alten Sohn am 18. Februar in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) erwürgt haben soll. Der Schuldspruch wegen Mordes ist nicht rechtskräftig. Die Frau bekannte sich schuldig, nach der Tat hatte sie versucht, Suizid zu verüben. Kernthema im Prozess war die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit, die von den Geschworenen letztlich bejaht wurde.

Erste Tanker passieren nach Abkommen Straße von Hormuz

Versailles/Islamabad - Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens für ein Ende des Iran-Krieges haben am Donnerstag nach Angaben von Schiffsverfolgungsdiensten bereits mehrere Frachtschiffe die Straße von Hormuz passiert. Bis zum frühen Abend hätten acht Frachter den Golf durch die Meerenge verlassen, teilte die Datenfirma Kpler mit. Unter anderem passierten drei saudi-arabische Öltanker die Meerenge, die jeweils zwei Millionen Barrel Erdöl aus Saudi-Arabien transportierten, wie Kpler mitteilte.

EU-Gipfel - Stocker beharrt auf kleinerem EU-Budget

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), beraten bei einem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel über das umstrittene, rund 2 Billionen Euro schwere EU-Mehrjahresbudget (MFR/MFF) für 2028 bis 2034. Stocker bekräftigte in einem Pressegespräch in Brüssel vor dem Gipfel die kritische Haltung Österreichs zu den von der EU-Kommission geforderten Erhöhungen. Die primäre Frage ist für ihn: "Wie gehen wir mit dem Geld um?"

Länder tragen FLAF-Senkung mit, erhalten Mittel aus EU-Fonds

Wien - Nach der am Vortag erfolgten Grundsatzeinigung zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der geplanten Senkung der Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) um einen Prozentpunkt ab 2028 hat das Finanzministerium am Donnerstag nun Details bekannt gegeben. Bekannt war bereits, dass die Länder ein Drittel der entstehenden Lücke im FLAF übernehmen (200 Mio.). Diese erhalten die lange geforderten Mittel aus dem Aufbau-und Resilienzfonds der EU (166 Mio.).

Israel trotz USA-Iran-Abkommens weiter im Südlibanon

Beirut - Das israelische Militär operiert eigenen Angaben zufolge in einer rund zehn Kilometer tiefen Sicherheitszone im Südlibanon. Dies geschieht trotz der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran, die eine sofortige Einstellung der Militäreinsätze im Libanon vorsieht. Der Einsatz sei durch operative Erfordernisse begründet, teilte die Armee mit. Die Truppen seien weiterhin in ihrem zugewiesenen Einsatzgebiet stationiert. Unterdessen wurden im Libanon drei Menschen getötet.

Israel bricht Kontakt zu EU-Außenbeauftragter Kallas ab

Jerusalem - Israel bricht wegen angeblicher Apartheid-Vergleiche den Kontakt zur EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ab. Der israelische Außenminister Gideon Saar erklärte am Donnerstag, er kommuniziere nicht mehr mit Kallas, bis sie ihre Äußerungen zurücknehme. Kallas soll Berichten zufolge bei einem Besuch in Mexiko das israelische Vorgehen im Westjordanland und dem Gazastreifen mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.

Vorverkauf für "GTA VI" startet am 25. Juni

Washington - Der Vorverkauf für das mit Spannung erwartete Videospiel "Grand Theft Auto VI" soll am Donnerstag kommender Woche beginnen. Wie das Unternehmen Rockstar Games im Onlinedienst X ankündigte, sind Vorbestellungen bei ausgewählten Händlern und auf digitalen Plattformen ab dem 25. Juni möglich. Der eigentliche Veröffentlichungstermin des Spiels soll am 19. November sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red