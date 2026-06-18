Größter Drohnenangriff der Ukraine auf Moskau seit Jahren

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat am Donnerstag den größten Drohnenangriff auf Moskau seit Jahren ausgeführt und dabei auch eine wichtige Ölraffinerie getroffen sowie den zivilen Flugverkehr lahmgelegt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte die Angriffe eine "völlig gerechtfertigte Antwort" auf russische Attacken auf die Ukraine. Russland attackierte seinerseits die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Raketen und unternahm weitere Luftangriffe auf andere Landesteile.

16 Jahre Haft für Mutter nach Tötung von Sohn in NÖ

Krems - Eine 30-Jährige ist am Donnerstag am Landesgericht Krems zu 16 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie ihren 15 Monate alten Sohn am 18. Februar in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) erwürgt haben soll. Der Schuldspruch wegen Mordes ist nicht rechtskräftig. Die Frau bekannte sich schuldig, nach der Tat hatte sie versucht, Suizid zu verüben. Kernthema im Prozess war die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit, die von den Geschworenen letztlich bejaht wurde.

Erste Tanker passieren nach Abkommen Straße von Hormuz

Versailles/Islamabad - Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens für ein Ende des Iran-Krieges haben am Donnerstag nach Angaben von Schiffsverfolgungsdiensten bereits mehrere Frachtschiffe die Straße von Hormuz passiert. Bis zum frühen Abend hätten acht Frachter den Golf durch die Meerenge verlassen, teilte die Datenfirma Kpler mit. Unter anderem passierten drei saudi-arabische Öltanker die Meerenge, die jeweils zwei Millionen Barrel Erdöl aus Saudi-Arabien transportierten, wie Kpler mitteilte.

Khamenei billigt Absichtserklärung mit den USA - Trump wütet

Teheran - Irans geistliches Oberhaupt Mojtaba Khamenei billigt eine von den Präsidenten des Iran und der USA unterzeichnete Absichtserklärung trotz eigener Vorbehalte. Er habe Zusicherungen von Präsident Massoud Pezeshkian und anderen hochrangigen Vertretern erhalten, dass die Rechte des Iran und die Interessen der "Widerstandsfront" gewahrt blieben, erklärte Khamenei. US-Präsident Donald Trump sprach unterdessen von einem "Sieg" und wütete gegen Kritiker, auch aus seiner Partei.

US-iranische Verhandlungen zu Friedenslösung sollen beginnen

Genf - Nach der Unterzeichnung des US-iranischen Rahmenabkommens durch die Präsidenten beider Länder sollen am Freitag in der Schweiz voraussichtlich die Verhandlungen über eine umfassende Friedensvereinbarung beginnen. Delegationen der USA und des Iran sowie der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan sollen nach Angaben der Schweizer Regierung im Luxusresort Bürgenstock für den Auftakt der Verhandlungen zusammenkommen. Islamabad sprach von Verhandlungen "auf technischer Ebene".

Drama "Perla" als großer Gewinner beim 16. Filmpreis

Wien - Am Ende hat die Topfavoritin ihre Rolle bestätigt: Alexandra Makarov�s Drama "Perla" ist der große Gewinner des 16. Österreichischen Filmpreises. Das Werk war mit 13 Nominierungen in den Abend gegangen und konnte davon acht in Statuetten ummünzen. Unter anderem holte sich der Film den Sieg in der Königskategorie Bester Spielfilm und sicherte Simon Schwarz den Triumph in der Sparte der Hauptdarsteller.

EU-Gipfel - Stocker beharrt auf kleinerem EU-Budget

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), beraten bei einem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel über das umstrittene, rund 2 Billionen Euro schwere EU-Mehrjahresbudget (MFR/MFF) für 2028 bis 2034. Stocker bekräftigte in einem Pressegespräch in Brüssel vor dem Gipfel die kritische Haltung Österreichs zu den von der EU-Kommission geforderten Erhöhungen. Die primäre Frage ist für ihn: "Wie gehen wir mit dem Geld um?"

LH-Konferenz in Tirol: Ringen um gemeinsame Länderposition

Innsbruck/Österreich - Die turnusmäßige offizielle Landeshauptleutekonferenz findet Freitagvormittag unter Tiroler Vorsitz im Innsbrucker Landhaus statt - und sie steht unter speziellen Vorzeichen, gilt es doch die ausgerufene "Reformpartnerschaft" mit dem Bund voranzubringen. Der derzeitige Vorsitzende der Konferenz, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), will sich um eine "gemeinsame Länderposition" in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie sowie Verwaltung und Verfassung bemühen.

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red