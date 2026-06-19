Drama "Perla" als großer Gewinner beim 16. Filmpreis

Wien - Am Ende hat die Topfavoritin ihre Rolle bestätigt: Alexandra Makarov�s Drama "Perla" ist der große Gewinner des 16. Österreichischen Filmpreises. Das Werk war mit 13 Nominierungen in den Abend gegangen und konnte davon acht in Statuetten ummünzen. Unter anderem holte sich der Film den Sieg in der Königskategorie Bester Spielfilm und sicherte Simon Schwarz den Triumph in der Sparte der Hauptdarsteller.

Premierminister Starmer in Not: Burnham gewinnt Nachwahl

London - Dem britischen Premierminister Keir Starmer droht nach der Nachwahl im Kreis Makerfield mehr denn je das politische Aus. Wie die Auszählung in der Nacht ergab, gewann Starmers potenzieller parteiinterner Herausforderer Andy Burnham den vakanten Parlamentssitz des Bezirks. Als "MP" (Member of Parliament) kann Burnham nun den Premierminister in eine Führungswahl zwingen - und mit dem Rückhalt der Regierungspartei Labour ablösen.

EU verlängert Russland-Sanktionen erstmals um zwölf Monate

Brüssel - Die EU hat ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate verlängert. Eine entsprechende Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten am Donnerstagabend bei ihrem Gipfel in Brüssel, wie eine Sprecherin von Ratschef Ant�nio Costa mitteilte. In den vergangenen Jahren hatte stets der damalige ungarische Regierungschef Viktor Orb�n eine einjährige Verlängerung blockiert. Nun lehnt Bulgarien Teile davon ab.

NATO-Treffen: Milliardenzusage für Ukraine-Militärhilfe

Brüssel/London - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben umfangreiche neue Zusagen für Militärhilfe in Milliardenhöhe für ihren Abwehrkampf gegen Russland bekommen. Bei einem von Deutschland und Großbritannien geleiteten Treffen im NATO-Hauptquartier in Brüssel wurden rund eine Milliarde Dollar (900 Mio. Euro) für die Finanzierung von US-Rüstungsgütern zugunsten der Ukraine zugesagt, wie Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow in einer anschließenden Pressekonferenz sagte.

Khamenei billigt Absichtserklärung mit den USA - Trump wütet

Teheran - Irans geistliches Oberhaupt Mojtaba Khamenei billigt eine von den Präsidenten des Iran und der USA unterzeichnete Absichtserklärung trotz eigener Vorbehalte. Er habe Zusicherungen von Präsident Massoud Pezeshkian und anderen hochrangigen Vertretern erhalten, dass die Rechte des Iran und die Interessen der "Widerstandsfront" gewahrt blieben, erklärte Khamenei. US-Präsident Donald Trump sprach unterdessen von einem "Sieg" und wütete gegen Kritiker, auch aus seiner Partei.

US-iranische Verhandlungen zu Friedenslösung sollen beginnen

Genf - Nach der Unterzeichnung des US-iranischen Rahmenabkommens durch die Präsidenten beider Länder sollen am Freitag in der Schweiz voraussichtlich die Verhandlungen über eine umfassende Friedensvereinbarung beginnen. Delegationen der USA und des Iran sowie der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan sollen nach Angaben der Schweizer Regierung im Luxusresort Bürgenstock für den Auftakt der Verhandlungen zusammenkommen. Islamabad sprach von Verhandlungen "auf technischer Ebene".

LH-Konferenz in Tirol: Ringen um gemeinsame Länderposition

Innsbruck/Österreich - Die turnusmäßige offizielle Landeshauptleutekonferenz findet Freitagvormittag unter Tiroler Vorsitz im Innsbrucker Landhaus statt - und sie steht unter speziellen Vorzeichen, gilt es doch die ausgerufene "Reformpartnerschaft" mit dem Bund voranzubringen. Der derzeitige Vorsitzende der Konferenz, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), will sich um eine "gemeinsame Länderposition" in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie sowie Verwaltung und Verfassung bemühen.

EU-Gipfel - Stocker beharrt auf kleinerem EU-Budget

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), beraten bei einem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel über das umstrittene, rund 2 Billionen Euro schwere EU-Mehrjahresbudget (MFR/MFF) für 2028 bis 2034. Stocker bekräftigte in einem Pressegespräch in Brüssel vor dem Gipfel die kritische Haltung Österreichs zu den von der EU-Kommission geforderten Erhöhungen. Die primäre Frage ist für ihn: "Wie gehen wir mit dem Geld um?"

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red