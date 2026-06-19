EU verlängert Russland-Sanktionen erstmals um zwölf Monate

Brüssel - Die EU hat ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate verlängert. Eine entsprechende Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten am Donnerstagabend bei ihrem Gipfel in Brüssel, wie eine Sprecherin von Ratschef Ant�nio Costa mitteilte. In den vergangenen Jahren hatte stets der damalige ungarische Regierungschef Viktor Orb�n eine einjährige Verlängerung blockiert. Nun lehnt Bulgarien Teile davon ab.

Ukraine: Ein Toter bei russischem Angriff im Schwarzen Meer

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff im Schwarzen Meer ist nach ukrainischen Angaben ein Besatzungsmitglied eines unter der Flagge Panamas fahrenden Schiffes getötet worden. Zwei weitere Menschen an Bord seien verletzt worden, teilte der ukrainische Vize-Ministerpräsident Oleksij Kuleba über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zudem sei ein weiteres Schiff unter der Flagge von St. Kitts und Nevis getroffen worden. Dabei seien drei Seeleute leicht verletzt worden.

15 Tote bei israelischem Angriff auf Hisbollah im Libanon

Beirut - Israel setzt trotz des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran seine Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon fort. Dabei wurden der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur zufolge mindestens 15 Menschen getötet. Das israelische Militär teilte mit, die Angriffe in der Nacht auf Kämpfer und Infrastruktur der vom Iran unterstützten Hisbollah seien eine Reaktion auf wiederholte Verstöße gegen die Waffenruhe gewesen.

US-iranische Verhandlungen zu Friedenslösung sollen beginnen

Genf - Nach der Unterzeichnung des US-iranischen Rahmenabkommens durch die Präsidenten beider Länder sollen am Freitag in der Schweiz voraussichtlich die Verhandlungen über eine umfassende Friedensvereinbarung beginnen. Delegationen der USA und des Iran sowie der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan sollen nach Angaben der Schweizer Regierung im Luxusresort Bürgenstock für den Auftakt der Verhandlungen zusammenkommen. Islamabad sprach von Verhandlungen "auf technischer Ebene".

Premierminister Starmer in Not: Burnham gewinnt Nachwahl

London - Dem britischen Premierminister Keir Starmer droht nach der Nachwahl im Kreis Makerfield mehr denn je das politische Aus. Wie die Auszählung in der Nacht ergab, gewann Starmers potenzieller parteiinterner Herausforderer Andy Burnham den vakanten Parlamentssitz des Bezirks. Als "MP" (Member of Parliament) kann Burnham nun den Premierminister in eine Führungswahl zwingen - und mit entsprechendem Rückhalt an der Labour-Spitze ablösen.

LH-Konferenz in Tirol: Ringen um gemeinsame Länderposition

Innsbruck/Österreich - Die turnusmäßige offizielle Landeshauptleutekonferenz findet Freitagvormittag unter Tiroler Vorsitz im Innsbrucker Landhaus statt - und sie steht unter speziellen Vorzeichen, gilt es doch die ausgerufene "Reformpartnerschaft" mit dem Bund voranzubringen. Der derzeitige Vorsitzende der Konferenz, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), will sich um eine "gemeinsame Länderposition" in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie sowie Verwaltung und Verfassung bemühen.

Preise für Haushaltsenergie im Mai gesunken

Wien - Nach den Preissteigerungen der vergangenen Monate ist Haushaltsenergie in Österreich im Mai wieder spürbar günstiger geworden. Der Energiepreisindex (EPI) sank laut der Österreichischen Energieagentur im Monatsabstand um 2,2 Prozent. Verantwortlich dafür waren insbesondere Preisrückgänge bei Heizöl und Diesel. Im Jahresvergleich blieb Energie mit einem Plus von 9,8 Prozent jedoch weiterhin ein wesentlicher Inflationstreiber.

Finanzressort mit Bündel an Maßnahmen gegen Betrug

Wien - Das Finanzministerium hofft auf einen ordentlichen Beitrag der Betrugsbekämpfung zur Budgetsanierung. Dazu hat man im Zusammenhang mit der Erstellung des Haushalts ein Bündel an Maßnahmen eingeleitet. Am meisten erwartet man sich von einer Erhöhung des Personalstands bei den Finanzämtern, wo kommendes Jahr 45 Vollzeitäquivalente dazukommen sollen. Durch diesen Personaleinsatz erhofft man sich 2027 Zusatzeinnahmen von 25 Millionen und ab 2028 von jährlich 50 Millionen Euro.

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red