EU verlängert Russland-Sanktionen erstmals um zwölf Monate

Brüssel - Die EU hat ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland erstmals nicht nur um sechs, sondern um zwölf Monate verlängert. Eine entsprechende Entscheidung trafen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten am Donnerstagabend bei ihrem Gipfel in Brüssel, wie eine Sprecherin von Ratschef Ant�nio Costa mitteilte. In den vergangenen Jahren hatte stets der damalige ungarische Regierungschef Viktor Orb�n eine einjährige Verlängerung blockiert. Nun lehnt Bulgarien Teile davon ab.

Mindestens 18 Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Beirut - Bei neuen israelischen Angriffen im Süden des Libanon sind nach libanesischen Angaben mindestens 18 Menschen getötet worden. Außerdem wurden 33 weitere Menschen verletzt, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut am Freitag mit. Israel meldete seinerseits den Tod von vier seiner Soldaten. Die Zahl der Toten auf beiden Seiten ist die höchste an einem Tag seit Unterzeichnung der US-iranischen Rahmenvereinbarung über ein Ende des Iran-Krieges, die auch den Libanon umfasst.

LH-Konferenz in Tirol: Optimismus, noch offene Fragen

Innsbruck/Österreich - Bei der Landeshauptleutekonferenz in Tirol hat Freitagvormittag im Innsbrucker Landhaus die offizielle Tagung begonnen. Im Zentrum stand die mit dem Bund ausgerufene "Reformpartnerschaft". Finden wollte man eine "gemeinsame Länderposition" in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie sowie Verwaltung und Verfassung. Vor der Sitzung war Optimismus zu vernehmen, APA-Informationen zufolge müssen aber noch einige Brocken aus dem Weg geräumt werden.

Vance reist vorerst nicht zu Verhandlungen in die Schweiz

Washington - Die USA und der Iran wollten sich am Freitag auf dem Bürgenstock treffen, um die Verhandlungen für eine endgültige Einigung aufzunehmen. Doch US-Vizepräsident JD Vance hat mitteilen lassen, vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz zu reisen. Wie ein US-Regierungsbeamter gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am späten Donnerstagabend erklärte, wird Vance in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) nicht wie ursprünglich vorgesehen in die Schweiz fliegen.

Online-Verträge können künftig einfacher widerrufen werden

Wien - Unternehmen müssen künftig auf ihren Webseiten einen leicht zugänglichen und gut lesbar platzierten "Widerrufsbutton" anbieten. Eine entsprechende EU-Richtlinie muss bis heute, Freitag, EU-weit umgesetzt werden. Damit sollen Kundinnen und Kunden Online-Geschäfte genauso einfach rückgängig machen können, wie sie abgeschlossen wurden. Bisher war die Möglichkeit häufig im Kleingedruckten versteckt oder eine aktive Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen für den Rücktritt notwendig.

Bauer sieht Milliardenbelastung durch neue EU-Beamtenjobs

Wien/Brüssel - Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) und ihr deutscher Kollege Gunther Krichbaum lehnen die geplante Aufstockung der EU-Verwaltung um 2.500 Jobs ab. Dadurch würden bis 2073 zusätzliche Pensionskosten von "mindestens einer Milliarde Euro entstehen", sagte Bauer am Freitag bei einem Treffen mit Krichbaum in Wien. "Mehr Bürokratie darf nicht die Pensionslast von morgen werden", so Bauer. Beim EU-Finanzrahmen brauche es "eine ehrliche Darstellung auch aller langfristigen Kosten".

Iranische Sängerin zu Peitschenhieben verurteilt

Teheran - Nach einem Online-Konzert ohne Kopftuch ist eine bekannte iranische Sängerin am Donnerstag zu körperlicher Züchtigung verurteilt worden. Die Sängerin Parastu Ahmadi und acht Mitglieder ihrer Band sowie ihres Produktionsteams seien von einem Strafgericht in der Provinz Ghom zu 74 Peitschenhieben und einem zweijährigen Reise- und Berufsverbot verurteilt worden, berichtete die Zeitung "Emtedad". Gegen das Urteil können noch Rechtsmittel eingelegt werden.

Eis im Supermarkt oft teurer als in Deutschland

Wien - Nicht nur viele Grundnahrungsmittel sind in Österreich teurer als in Deutschland. Auch für 20 bekannte Speiseeissorten im Supermarkt ist hierzulande wesentlich mehr zu zahlen, hat Foodwatch erhoben. Im Schnitt betrage der "Österreich-Aufschlag" 50 Prozent. Zwei Magnum-Produkte sind sogar um 78 Prozent teurer. Foodwatch macht dafür aber nicht die Supermärkte, sondern die Eisproduzenten verantwortlich. Diese dürfen Preise regional festsetzen und den Weiterverkauf verhindern.

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red