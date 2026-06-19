Gespräche zwischen USA und Iran in der Schweiz abgesagt

Washington - Der für Freitag geplante Auftakt vertiefter Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in der Schweiz ist kurzfristig abgesagt worden. Die Schweiz sei aber weiterhin bereit, "die Gespräche zu moderieren", erklärte das Berner Außenministerium am Freitag. Zuvor hatte das Weiße Haus mitgeteilt, US-Vizepräsident JD Vance werde nicht wie vorgesehen zu den Verhandlungen in die Schweiz reisen. In den USA und in Europa wurde Kritik am Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges laut.

Mindestens 18 Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Beirut - Bei neuen israelischen Angriffen im Süden des Libanon sind nach libanesischen Angaben mindestens 18 Menschen getötet worden. Außerdem wurden 33 weitere Menschen verletzt, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut am Freitag mit. Israel meldete seinerseits den Tod von vier seiner Soldaten. Die Zahl der Toten auf beiden Seiten ist die höchste an einem Tag seit Unterzeichnung der US-iranischen Rahmenvereinbarung über ein Ende des Iran-Krieges, die auch den Libanon umfasst.

Online-Verträge können künftig einfacher widerrufen werden

Wien - Unternehmen müssen künftig auf ihren Webseiten einen leicht zugänglichen und gut lesbar platzierten "Widerrufsbutton" anbieten. Eine entsprechende EU-Richtlinie muss bis heute, Freitag, EU-weit umgesetzt werden. Damit sollen Kundinnen und Kunden Online-Geschäfte genauso einfach rückgängig machen können, wie sie abgeschlossen wurden. Bisher war die Möglichkeit häufig im Kleingedruckten versteckt oder eine aktive Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen für den Rücktritt notwendig.

Sporrer will auf einen Schlag 500 Häftlinge entlassen

Wien - Zur Entlastung der österreichischen Gefängnisse plant Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) die Entlassung von rund 500 Häftlingen. Eine Sprecherin der Ministerin bestätigte der APA am Freitag Angaben aus einem Interview mit der Tageszeitung "Kurier". Das Ministerium arbeite an "Maßnahmen, um eine einmalige Haftentlassung zu bewerkstelligen", sagte Sporrer dort. "Das betrifft Personen, die sich im Strafvollzug etwa bei Freigängen bewährt haben."

Jeder Fünfte in Europa psychisch krank

Berlin - Die psychische Not der Menschen in der EU ist sprichwörtlich grenzenlos. Fast jeder fünfte EU-Bürger leidet aktuell an einer psychischen Erkrankung. 60 Prozent der Betroffenen bekommen keine adäquate Hilfe. Jährlich gibt es rund 28.000 vorzeitige Todesfälle. Österreich schneidet im Vergleich schlecht ab. Das stellten Experten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) jetzt fest.

LH-Konferenz brachte gemeinsame Länderposition

Innsbruck/Österreich - Die Landeshauptleutekonferenz in Tirol hat am Freitag mit der angestrebten "gemeinsamen Länderposition" in Bezug auf die mit dem Bund ausgerufene "Reformpartnerschaft" geendet, aber keine große Überraschung gebracht. Man habe "eine Verhandlungslinie erarbeitet, ohne uns mit dieser Linie einzuzementieren", sagte LH-Vorsitzender Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Bei der Gesundheit will man das Papier der Gesundheitsreferenten "miteinbeziehen".

Zusatzstrafe wegen Geheimhaltungsverletzung für Jenewein

Wien - Der ehemalige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Hans-Jörg Jenewein ist am Freitag zu einer Zusatzstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Das Landesgericht Wien befand ihn im zweiten Rechtsgang für schuldig, bei der Weitergabe von Informationen an eine Journalistin die Pflicht zur Geheimhaltung verletzt zu haben. Eine ehemalige Mitarbeiterin des damaligen Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) fasste sechs Monate aus. Die bedingt ausgesprochenen Urteile sind nicht rechtskräftig.

Weniger Budget für Integration

Wien - Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat am Freitag Details zu ihrem Ressortbudget in den Jahren 2027 und 2028 bekannt gegeben. Mit 124 Mio. Euro im kommenden Jahr und 126 Mio. Euro im Jahr darauf sinken die Ausgaben gegenüber heuer mit erwarteten 143 Mio. Euro deutlich. Trotzdem sichere man die wichtigsten Aufgaben, nämlich das Deutschlernen und das verpflichtende Integrationsprogramm, sagte sie in einer Pressekonferenz.

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red