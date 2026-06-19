Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe

Beirut - Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause soll am Freitag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft treten, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte. "Die Hisbollah und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt", erklärte der Regierungsvertreter weiter. Vermittler aus den USA und Katar hatten die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet, hieß es.

Online-Verträge können künftig einfacher widerrufen werden

Wien - Unternehmen müssen künftig auf ihren Webseiten einen leicht zugänglichen und gut lesbar platzierten "Widerrufsbutton" anbieten. Eine entsprechende EU-Richtlinie muss bis heute, Freitag, EU-weit umgesetzt werden. Damit sollen Kundinnen und Kunden Online-Geschäfte genauso einfach rückgängig machen können, wie sie abgeschlossen wurden. Bisher war die Möglichkeit häufig im Kleingedruckten versteckt oder eine aktive Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen für den Rücktritt notwendig.

Wieder Strafantrag gegen Pilnacek-Vertraute

Wien - Wie der "Kurier" am Freitag berichtet, liegt ein weiterer Strafantrag gegen die Vertraute des verstorbenen Sektionschefs im Justizministerium, Christian Pilnacek, vor. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten wirft W. falsche Beweisaussage, dauernde Sachentziehung und Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht vor. Auch ihre ehemalige Mitbewohnerin P. wird sich wegen dauernder Sachentziehung und Datenverarbeitung vor dem Landesgericht Krems verantworten müssen.

LH-Konferenz brachte gemeinsame Länderposition

Innsbruck/Österreich - Die Landeshauptleutekonferenz in Tirol hat am Freitag mit der angestrebten "gemeinsamen Länderposition" in Bezug auf die mit dem Bund ausgerufene "Reformpartnerschaft" geendet, aber keine große Überraschung gebracht. Man habe "eine Verhandlungslinie erarbeitet, ohne uns mit dieser Linie einzuzementieren", sagte LH-Vorsitzender Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Bei der Gesundheit will man das Papier der Gesundheitsreferenten "miteinbeziehen".

Wien reduziert Gruppengrößen in Kindergärten

Wien - In den Wiener Kindergärten wird die Gruppengröße reduziert. Sie soll sukzessive um bis zu drei Kinder verringert werden. Das ist Teil eines Maßnahmenpakets, das Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) am Freitag verkündet hat. Weiters ist geplant, "Sprachcluster" aufzubrechen. Künftig wird es nicht mehr möglich sein, dass Kinder in einer Gruppe mehrheitlich eine gemeinsame Sprache sprechen, die nicht Deutsch ist. Auch Eltern werden verstärkt in die Pflicht genommen.

Jeder Fünfte in Europa psychisch krank

Berlin - Die psychische Not der Menschen in der EU ist sprichwörtlich grenzenlos. Fast jeder fünfte EU-Bürger leidet aktuell an einer psychischen Erkrankung. 60 Prozent der Betroffenen bekommen keine adäquate Hilfe. Jährlich gibt es rund 28.000 vorzeitige Todesfälle. Österreich schneidet im Vergleich schlecht ab. Das stellten Experten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) jetzt fest.

Irans Chefunterhändler verweist auf "rote Linien"

Teheran/Washington - Der iranische Chefunterhändler für das Friedensabkommen mit den USA, Parlamentspräsident Mohammed Baqer Qalibaf, hat auf die "roten Linien" Teherans bei den Gesprächen mit Washington verwiesen. "Wie wir im bisherigen Verlauf der Verhandlungen gezeigt haben, sind wir standhaft darin, die vorgegebenen Bedingungen und roten Linien einzuhalten, und darin, die Interessen der iranischen Nation zu verteidigen", erklärte Qalibaf am Freitag laut staatlicher Nachrichtenagentur IRNA.

Hitze - Mehr Kontrollen am Bau

Wien - Die große Hitze rückt die Arbeitsbedingungen am Bau in den Fokus. Seit Jahresbeginn 2026 gilt die neue Hitzeschutzverordnung. Darin werden Arbeitgeber verpflichtet, Gefahren durch Hitze und UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien zu beurteilen und entsprechende Schutzmaßnahmen festzulegen. Das Sozialministerium zog nun Halbjahresbilanz: Mehr als 1.300 Beratungen und über 700 Kontrollen seien durchgeführt worden. 491 Übertretungen wurden festgestellt.

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red