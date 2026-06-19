Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe

Beirut - Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause soll Freitagnachmittag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft getreten sein, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte. "Die Hisbollah und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt", erklärte der Regierungsvertreter wörtlich. Vermittler aus den USA und Katar hatten die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet.

LH-Konferenz brachte gemeinsame Länderposition

Innsbruck/Österreich - Die Landeshauptleutekonferenz in Tirol hat am Freitag mit der angestrebten "gemeinsamen Länderposition" in Bezug auf die mit dem Bund ausgerufene "Reformpartnerschaft" geendet, aber keine große Überraschung gebracht. Man habe "eine Verhandlungslinie erarbeitet, ohne uns mit dieser Linie einzuzementieren", sagte LH-Vorsitzender Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Bei der Gesundheit will man das Papier der Gesundheitsreferenten "miteinbeziehen".

Sporrer will auf einen Schlag 500 Häftlinge entlassen

Wien - Zur Entlastung der österreichischen Gefängnisse plant Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) die Entlassung von rund 500 Häftlingen. Eine Sprecherin der Ministerin bestätigte der APA am Freitag Angaben aus einem Interview mit der Tageszeitung "Kurier". Das Ministerium arbeite an "Maßnahmen, um eine einmalige Haftentlassung zu bewerkstelligen", sagte Sporrer dort. "Das betrifft Personen, die sich im Strafvollzug etwa bei Freigängen bewährt haben."

Wiener Chemiker und Ex-ÖAW-Chef Peter Schuster gestorben

Wien - Der Wiener Chemiker und frühere Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Peter Schuster, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Die ÖAW bestätigte am Freitagabend einen entsprechenden Bericht im "Standard" (online). Der "hoch angesehene Forscher und Wissenschaftsmanager" ist am Sonntag (14. Juni) gestorben. Schuster war einer der höchstdekorierten Forscher des Landes.

EU-Gipfel - Stocker gegenüber EU-Eigenmitteln "konstruktiv"

Brüssel/EU-weit - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bekräftigte am Freitag erneut seine Forderung nach einem geringeren Volumen für das Mehrjahresbudget der Europäischen Union für die Jahre 2028 bis 2034. Dieses stand im Zentrum des zweiten Tages des EU-Gipfeltreffens in Brüssel. Auch neuen Eigenmitteln für die EU stehe er "konstruktiv" gegenüber. EU-Ratspräsident Antonio Costa betonte, dass bis Jahresende eine Einigung gefunden werden müsse.

Stronach-Prozess - Magna-Gründer schuldig gesprochen

Toronto - Im Prozess gegen Frank Stronach wegen mehrerer Vorwürfe sexueller Übergriffe wurde der österreichisch-kanadische Magna-Gründer am Freitag vor dem Ontario Superior Court in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen, wie der kanadische Sender "CBC" meldete. In den übrigen drei Punkten wurde er für nicht schuldig erklärt. Der 93-Jährige hatte stets sämtliche Vorwürfe von sich gewiesen. Im kommenden Jahr steht ein weiterer Prozess gegen Stronach an.

Bund agierte laut Wallner bei EABG "engstirnig"

Innsbruck/Bregenz/Wien - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat im Rahmen der am Freitag in Innsbruck stattfindenden LH-Konferenz harsche Kritik am jüngst im Parlament beschlossenen Erneuerbaren-Ausbaubeschleunigungsgesetz (EABG) geübt. Das Gesetz, das unter anderem die Bundesländer zur Errichtung von Windrädern verpflichtet, "trifft die Vorarlberger Realität eigentlich gar nicht", sagte er bei einer Pressekonferenz. Vorarlbergs Energiewirtschaft sei "vielmehr europäisch ausgerichtet".

Unwetter - 138 Feuerwehr-Einsätze in Vorarlberg

Bregenz - Sturmböen von über 80 km/h und starke Regenfälle haben am frühen Freitagabend in der Vorarlberger Region Vorderland-Feldkirch Bäume umstürzen sowie Unterführungen und Keller volllaufen lassen. Innerhalb von knapp eineinhalb Stunden rückten die Feuerwehren nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) zu 138 Einsätzen aus. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

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red