Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe

Beirut - Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause soll Freitagnachmittag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft getreten sein, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte. "Die Hisbollah und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt", erklärte der Regierungsvertreter wörtlich. Vermittler aus den USA und Katar hatten die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet.

Stronach-Prozess - Magna-Gründer schuldig gesprochen

Toronto - Im Prozess gegen Frank Stronach wegen mehrerer Vorwürfe sexueller Übergriffe wurde der österreichisch-kanadische Magna-Gründer am Freitag vor dem Ontario Superior Court in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen, wie der kanadische Sender "CBC" meldete. In den übrigen drei Punkten wurde er für nicht schuldig erklärt. Der 93-Jährige hatte stets sämtliche Vorwürfe von sich gewiesen. Im kommenden Jahr steht ein weiterer Prozess gegen Stronach an.

EU: 19 Staaten drängen auf Rückkehrzentren

Brüssel - 19 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), drängen am Rande des EU-Gipfels darauf, Asylverfahren und Rückführungen in Drittstaaten konsequent und gemeinsam durchzuführen. Sie wollen dazu gemeinsame Rückkehrzentren in Nicht-EU-Staaten nutzen. Die EU-Kommission wird in einem Brief ersucht, diese Bemühungen auch finanziell zu unterstützen. UNHCR und IOM sowie andere internationale Organisationen sollten sich an dem Prozess beteiligen.

Selenskyj: Haben faktisch "zweitstärkste Armee der NATO"

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Streitkräfte faktisch als "zweitstärkste Armee der NATO" bezeichnet. "Und daher braucht uns die NATO auch de-jure", sagte er laut Internetportal Hromadske am Freitag. Das sei eine Tatsache, die von allen Staatsführern anerkannt werde. Ukraines Militär stehe bei der Verteidigung gegen die von Moskau betriebene Invasion der als zweitstärksten Armee der Welt geltenden russischen in nichts nach, fügte er an.

Mehrere Verletzte bei Zusammenstoß zweier Züge in England

Bedford - Beim Zusammenstoß zweier Züge nördlich von London sind mehrere Menschen verletzt worden. Das bestätigte der britische Gesundheitsminister James Murray im Kurznachrichtendienst X. Er werde auf dem Laufenden gehalten über den Zusammenstoß zwischen Bedford und Luton, so Murray. Der Bahngewerkschaft RMT zufolge gab es Berichte von schweren Verletzungen bei Zugpersonal und Fahrgästen.

EU-Gipfel - Stocker gegenüber EU-Eigenmitteln "konstruktiv"

Brüssel/EU-weit - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bekräftigte am Freitag erneut seine Forderung nach einem geringeren Volumen für das Mehrjahresbudget der Europäischen Union für die Jahre 2028 bis 2034. Dieses stand im Zentrum des zweiten Tages des EU-Gipfeltreffens in Brüssel. Auch neuen Eigenmitteln für die EU stehe er "konstruktiv" gegenüber. EU-Ratspräsident Antonio Costa betonte, dass bis Jahresende eine Einigung gefunden werden müsse.

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red