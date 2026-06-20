Brasilien nach 3:0-Pflichtsieg gegen Haiti Gruppe-C-Erster

Philadelphia - Brasilien hat bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada am Freitag einen Pflichtsieg eingefahren. Die "Selecao" bezwang Haiti in Philadelphia mit 3:0 und übernahm vor Verfolger Marokko, der auch bei vier Punkten hält, die Tabellenführung in der Gruppe C. Schottland ist einen Zähler dahinter Dritter. Das punktlose Haiti ist ausgeschieden. Vor 68.324 Fans trugen sich Matheus Cunha mit einem Doppelpack (23., 36.) sowie Vinicius Junior (45.+3) in die Schützenliste ein.

Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe

Beirut - Israel und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich nach US-Angaben auf eine Waffenruhe geeinigt. Die Feuerpause soll Freitagnachmittag um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft getreten sein, wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte. "Die Hisbollah und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt", erklärte der Regierungsvertreter wörtlich. Vermittler aus den USA und Katar hatten die Vereinbarung mit Unterstützung des Iran ausgearbeitet.

FPÖ feiert 70er mit Festakt und "Volksfest"

Wien - Mit einem Festakt in der Hofburg und einem "Volksfest" am Stephansplatz feiert die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) am Samstag ihr 70-jähriges Bestehen. Parteichef Herbert Kickl wird erwartungsgemäß bei beiden Veranstaltungen zugegen sein. In der Hofburg werden zudem mehrere Vertreterinnen und Vertreter europäischer Rechtsparteien erwartet, darunter Viktor Orb�n und Alice Weidel.

EU: 19 Staaten drängen auf Rückkehrzentren

Brüssel - 19 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), drängen am Rande des EU-Gipfels darauf, Asylverfahren und Rückführungen in Drittstaaten konsequent und gemeinsam durchzuführen. Sie wollen dazu gemeinsame Rückkehrzentren in Nicht-EU-Staaten nutzen. Die EU-Kommission wird in einem Brief ersucht, diese Bemühungen auch finanziell zu unterstützen. UNHCR und IOM sowie andere internationale Organisationen sollten sich an dem Prozess beteiligen.

Stronach-Prozess - Magna-Gründer schuldig gesprochen

Toronto - Im Prozess gegen Frank Stronach wegen mehrerer Vorwürfe sexueller Übergriffe wurde der österreichisch-kanadische Magna-Gründer am Freitag vor dem Ontario Superior Court in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen, wie der kanadische Sender "CBC" meldete. In den übrigen drei Punkten wurde er für nicht schuldig erklärt. Der 93-Jährige hatte stets sämtliche Vorwürfe von sich gewiesen. Im kommenden Jahr steht ein weiterer Prozess gegen Stronach an.

Selenskyj: Haben faktisch "zweitstärkste Armee der NATO"

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Streitkräfte faktisch als "zweitstärkste Armee der NATO" bezeichnet. "Und daher braucht uns die NATO auch de-jure", sagte er laut Internetportal Hromadske am Freitag. Das sei eine Tatsache, die von allen Staatsführern anerkannt werde. Ukraines Militär stehe bei der Verteidigung gegen die von Moskau betriebene Invasion der als zweitstärksten Armee der Welt geltenden russischen in nichts nach, fügte er an.

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red