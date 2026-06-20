Fünf Tote bei israelischem Luftangriff im Libanon

Washington/Beirut - Ungeachtet einer Waffenruhe im Kampf gegen die pro-iranische Hisbollah sind bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon mindestens fünf Menschen getötet worden. Israelische Kampfflugzeuge und Drohnen hätten in der Nacht auf Samstag und in der Früh das Gebiet um die Stadt Nabatieh ins Visier genommen und dabei Wohngebäude zerstört, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Zudem habe die israelische Artillerie die Stadt und ihre Außenbezirke beschossen.

Güterzug stürzte in München fünf Meter tief von Brücke

München - Ein Güterzug ist in München in der Nacht auf Samstag von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde eine Person lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Zwei Waggons fielen von der Brücke und blieben auf der Straße liegen. Was der Güterzug geladen hatte, war zunächst unklar. Es handle sich aber um kein Gefahrgut, so die Polizei. Offenbar waren die Waggons gar nicht beladen.

Digitalisierungsbudget steigt wieder

Wien - Nach Kürzungen im letzten Doppelbudget sollen die Mittel für Digitalisierung in den nächsten zwei Jahren wieder steigen. 2027 wächst das Budget für Digitalisierung im Bundeskanzleramt von 57,3 Mio. Euro auf 97,2 Mio. und 2028 weiter auf 102,5 Mio. Euro. Gemeinsam mit Mitteln etwa für die "Public AI"-Initiative und Ermächtigungen stünden 2027 bis zu 117 Mio. und 2028 bis zu 130 Mio. Euro zur Verfügung, so der für Digitalisierung zuständige Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).

Ausnahmezustand in Bolivien verhängt

La Paz - Nach wochenlangen Protesten gegen die bolivianische Regierung hat Präsident Rodrigo Paz den Ausnahmezustand verhängt. Paz kündigte den Schritt am frühen Samstagmorgen in einer Rede an die Nation an. Er reagierte damit auf seit 50 Tagen anhaltende Straßenblockaden, die die Wirtschaft des südamerikanischen Landes nahezu zum Stillstand gebracht und indirekt zu mehreren Todesfällen geführt haben.

Polen fordert Platz am Ukraine-Verhandlungstisch

Frankfurt am Main/Brüssel - Der polnische Außenminister Radosław Sikorski kritisiert die Führungsrolle von Deutschland, Frankreich und Großbritannien bei den Gesprächen zum Ukraine-Krieg. "Zwischen dem Schwarzen Meer, der Ostsee und der Adria leben 120 Millionen Menschen in der EU, zusammen mit Skandinavien sind es 150 Millionen Menschen, die von Russlands Aggression viel direkter bedroht sind als Deutschland", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Über 1.400 Jahre alte Ruinen in Mexiko entdeckt

Mexiko-Stadt - Im Osten Mexikos haben Archäologen antike Ruinen mit Spuren der Maya-Kultur sowie bisher unbekannter Herkunft entdeckt. Die im Teilstaat Veracruz entdeckten Ruinen seien ein "sehr bedeutsamen" Fund, erklärte Mexikos Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum am Freitag (Ortszeit). Die aus kreisförmigen Steinen und einem Monolith bestehende Stätte datiert laut dem Nationalen Institut für Archäologie und Geschichte auf die Zeit zwischen 200 und 600 nach Christus.

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red