Fünf Tote bei israelischem Luftangriff im Libanon

Washington/Beirut - Ungeachtet einer Waffenruhe im Kampf gegen die pro-iranische Hisbollah sind bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon mindestens fünf Menschen getötet worden. Israelische Kampfflugzeuge und Drohnen hätten in der Nacht auf Samstag und in der Früh das Gebiet um die Stadt Nabatieh ins Visier genommen und dabei Wohngebäude zerstört, meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Zudem habe die israelische Artillerie die Stadt und ihre Außenbezirke beschossen.

Nach Banküberfall in Korneuburg - Räuber weiter auf Flucht

Korneuburg - Nach dem Banküberfall in Korneuburg am Freitagnachmittag hat die niederösterreichische Polizei am Samstag neue Erkenntnisse mitgeteilt. Der dunkel gekleidete Täter war mit einer FFP2-Maske maskiert und flüchtete mit einem E-Scooter. Der Mann soll rund 1,75 Meter groß und zwischen 30 und 45 Jahre alt sein, er sprach Hochdeutsch ohne Dialekt oder Akzent. Vonseiten der Polizei wurde um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Ein Toter bei Güterzug-Unglück in München

München - Nach dem Güterzug-Unglück in München in der Nacht auf Samstag gibt es nun ein Todesopfer, wie die Polizei bekannt gab. Nähere Angaben zur Person lagen zunächst nicht vor. Bei dem Vorfall stürzten gegen 1.40 Uhr zwei unbeladene Waggons eines Güterzugs von einer Eisenbahnbrücke etwa fünf Meter in die Tiefe. Aus noch ungeklärten Gründen waren zuvor zwei Güterzüge zu dem Zeitpunkt beim Rangieren auf der Eisenbahnbrücke zusammengestoßen, wie eine Polizeisprecherin vor Ort sagte.

Toter und neun Verletzte bei russischem Angriff auf Charkiw

Panama-Stadt/Tallinn - Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist ein Mensch getötet worden. Unter den Trümmern eines zerstörten Wohngebäudes sei eine Leiche entdeckt worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow am Samstag mit. Neun Menschen wurden nach Angaben von Regionalgouverneur Oleh Synehubow zudem verletzt. Bei einem Drohnenangriff auf ein Schiff unter panamaischer Flagge im Schwarzen Meer wurde ein Besatzungsmitglied getötet und zwei weitere verletzt.

Polen fordert Platz am Ukraine-Verhandlungstisch

Frankfurt am Main/Brüssel - Der polnische Außenminister Radosław Sikorski kritisiert die Führungsrolle von Deutschland, Frankreich und Großbritannien bei den Gesprächen zum Ukraine-Krieg. "Zwischen dem Schwarzen Meer, der Ostsee und der Adria leben 120 Millionen Menschen in der EU, zusammen mit Skandinavien sind es 150 Millionen Menschen, die von Russlands Aggression viel direkter bedroht sind als Deutschland", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Ausnahmezustand in Bolivien verhängt

La Paz - Nach wochenlangen Protesten gegen die bolivianische Regierung hat Präsident Rodrigo Paz den Ausnahmezustand verhängt. Paz kündigte den Schritt am frühen Samstagmorgen in einer Rede an die Nation an. Er reagierte damit auf seit 50 Tagen anhaltende Straßenblockaden, die die Wirtschaft des südamerikanischen Landes nahezu zum Stillstand gebracht und indirekt zu mehreren Todesfällen geführt haben.

Über 1.400 Jahre alte Ruinen in Mexiko entdeckt

Mexiko-Stadt - Im Osten Mexikos haben Archäologen antike Ruinen mit Spuren der Maya-Kultur sowie bisher unbekannter Herkunft entdeckt. Die im Teilstaat Veracruz entdeckten Ruinen seien ein "sehr bedeutsamen" Fund, erklärte Mexikos Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum am Freitag (Ortszeit). Die aus kreisförmigen Steinen und einem Monolith bestehende Stätte datiert laut dem Nationalen Institut für Archäologie und Geschichte auf die Zeit zwischen 200 und 600 nach Christus.

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red