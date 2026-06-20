Viele Tote bei israelischem Luftangriff im Libanon

Washington/Beirut - Trotz einer vereinbarten Waffenruhe berichten libanesische Medien über zahlreiche israelische Luftangriffe mit vielen Toten. Der libanesische Zivilschutz teilte mit, dass allein in der Stadt Nabatieh 16 Leichen geborgen worden seien. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur NNA wurden bei Angriffen von Kampfflugzeugen auf die Stadt Arabsalim im Raum Nabatieh drei Menschen getötet. Eine weitere Frau sei im Gebiet Tyros bei einem Angriff ums Leben gekommen.

Tanner glaubt an rasche Einigung bei Heeresreform

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist zuversichtlich, dass es noch vor dem Sommer zu einer Einigung bei der Reform von Wehr- und Zivildienst kommt. In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" wandte sie sich am Samstag gleichzeitig gegen die jüngst von SPÖ und NEOS vorgebrachten Konzepte und stellte sich ihrerseits hinter jenes ihrer Expertenkommission, das eine Verlängerung um zwei Monate plus zwei Monate Milizübungen vorsieht.

Ein Toter bei Güterzug-Unglück in München

München - Nach dem Güterzug-Unglück in München in der Nacht auf Samstag gibt es nun ein Todesopfer, wie die Polizei bekannt gab. Nähere Angaben zur Person lagen zunächst nicht vor. Bei dem Vorfall stürzten gegen 1.40 Uhr zwei unbeladene Waggons eines Güterzugs von einer Eisenbahnbrücke etwa fünf Meter in die Tiefe. Aus noch ungeklärten Gründen waren zuvor zwei Güterzüge zu dem Zeitpunkt beim Rangieren auf der Eisenbahnbrücke zusammengestoßen, wie eine Polizeisprecherin vor Ort sagte.

Nach Banküberfall in Korneuburg - Räuber weiter auf Flucht

Korneuburg - Nach dem Banküberfall in Korneuburg am Freitagnachmittag hat die niederösterreichische Polizei am Samstag neue Erkenntnisse mitgeteilt. Der dunkel gekleidete Täter war mit einer FFP2-Maske maskiert und flüchtete mit einem E-Scooter. Der Mann soll rund 1,75 Meter groß und zwischen 30 und 45 Jahre alt sein, er sprach Hochdeutsch ohne Dialekt oder Akzent. Vonseiten der Polizei wurde um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Kolibakterien im Trinkwasser von Kärntner Gemeinde gefunden

Radenthein - Eine Verunreinigung des Wassers der Trinkwasserversorgungsanlage Döbriach ist in der Gemeinde Radenthein (Bezirk Spittal/Drau) festgestellt worden. Der Obmann der Wassergenossenschaft, Michael Ertler, bestätigte gegenüber der APA einen Bericht der "Kleinen Zeitung". Die an das Leitungsnetz angeschlossenen rund 800 Haushalte wurden aufgerufen, das Trinkwasser vor der Verwendung mindestens drei Minuten lang abzukochen. Am Montag werde eine neuerliche Wasserprobe genommen.

Toter und neun Verletzte bei russischem Angriff auf Charkiw

Panama-Stadt/Tallinn - Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist ein Mensch getötet worden. Unter den Trümmern eines zerstörten Wohngebäudes sei eine Leiche entdeckt worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow am Samstag mit. Neun Menschen wurden nach Angaben von Regionalgouverneur Oleh Synehubow zudem verletzt. Bei einem Drohnenangriff auf ein Schiff unter panamaischer Flagge im Schwarzen Meer wurde ein Besatzungsmitglied getötet und zwei weitere verletzt.

Ausnahmezustand in Bolivien verhängt

La Paz - Nach wochenlangen Protesten gegen die bolivianische Regierung hat Präsident Rodrigo Paz den Ausnahmezustand verhängt. Paz kündigte den Schritt am frühen Samstagmorgen in einer Rede an die Nation an. Er reagierte damit auf seit 50 Tagen anhaltende Straßenblockaden, die die Wirtschaft des südamerikanischen Landes nahezu zum Stillstand gebracht und indirekt zu mehreren Todesfällen geführt haben.

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red