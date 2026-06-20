Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt

Teheran - Das zentrale Militärkommando des Iran hat am Samstag die erneute Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormuz bekannt gegeben. "Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr geschlossen wird", hieß es in einer Mitteilung des Militärkommandos. Dies geschehe in Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe Israels im Südlibanon, die eine Verletzung des mit den USA getroffenen Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Krieges bedeuteten.

Zahlreiche Tote bei israelischem Luftangriff im Libanon

Washington/Beirut - Ungeachtet einer am Tag zuvor verkündeten Waffenruhe haben Israel und die Hisbollah-Miliz einander am Samstag erneut angegriffen. Bei israelischen Luftangriffen wurden nach libanesischen Angaben im Süden des Landes mehr als 20 Menschen getötet. Israels Armee erklärte, sie habe als Reaktion auf den nächtlichen Beschuss israelischer Soldaten Hisbollah-Stellungen ins Visier genommen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reiste indes für geplante Iran-Verhandlungen in die Schweiz.

Ein Toter und Verletzte bei Zug-Zusammenstoß in England

Bedford - Nach dem Zusammenstoß zweier Züge nördlich von London am Freitagabend, bei dem ein Mensch getötet worden ist, befinden sich neun Menschen in kritischem Zustand. 28 Personen seien weiter mit teils schwersten Verletzungen im Krankenhaus, sagte Chief Constable Lucy D'Orsi von der British Transport Police am Samstag bei einer Pressekonferenz nahe der Unfallstelle. Laut der Gewerkschaft RMT handelt es sich bei dem Toten um den Zugführer.

Ukrainische Amtsträger verzichten auf polnische Ehrungen

Kiew (Kyjiw) - Im Streit zwischen Polen und der Ukraine über die Weltkriegsvergangenheit wollen führende ukrainische Politiker aus Protest polnische Auszeichnungen zurückgegeben. Der ukrainische Präsidentenberater Kyrylo Budanow sowie der ukrainische Botschafter in Warschau, Wasyl Bodnar, erklärten am Samstag, sie würden aus Solidarität mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Auszeichnungen zurückgeben, die sie von Polen erhalten hätten.

IAEA: AKW Saporischschja ohne externe Stromversorgung

Saporischschja/Wien - Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja hat laut IAEA zum 20. Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 die externe Stromversorgung verloren. Grund sei ein Problem mit den internen Stromleitungen des Kraftwerks, das die einzig verbliebene 330-Kilovolt-Verbindung Ferosplawna-1 beeinträchtige, teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) auf der Plattform X mit.

Toter und neun Verletzte bei russischem Angriff auf Charkiw

Panama-Stadt/Tallinn - Bei einem russischen Luftangriff auf die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist ein Mensch getötet worden. Unter den Trümmern eines zerstörten Wohngebäudes sei eine Leiche entdeckt worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow am Samstag mit. Neun Menschen wurden nach Angaben von Regionalgouverneur Oleh Synehubow zudem verletzt. Bei einem Drohnenangriff auf ein Schiff unter panamaischer Flagge im Schwarzen Meer wurde ein Besatzungsmitglied getötet und zwei weitere verletzt.

Messerattacke in Kärnten - 16-jähriger in Lebensgefahr

Villach - Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in einem Waldstück in Villach ist in der Nacht auf Samstag ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Er erlitt einen Messerstich in die Brust und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 18-Jähriger wird der Tat verdächtigt.

Tanner glaubt an rasche Einigung bei Heeresreform

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist zuversichtlich, dass es noch vor dem Sommer zu einer Einigung bei der Reform von Wehr- und Zivildienst kommt. In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" wandte sie sich am Samstag gleichzeitig gegen die jüngst von SPÖ und NEOS vorgebrachten Konzepte und stellte sich ihrerseits hinter jenes ihrer Expertenkommission, das eine Verlängerung um zwei Monate plus zwei Monate Milizübungen vorsieht.

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red