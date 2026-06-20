70 Jahre FPÖ - Kickl mit Rundumschlag gegen "System" und EU

Wien - Die FPÖ hat ihren 70. Geburtstag mit einem Festakt in der Hofburg begangen. Die Partei sei "der einzige Hoffnungsträger für Millionen Menschen in diesem Land", sagte Parteichef Herbert Kickl in seiner Festrede. Er holte zum Rundumschlag gegen die EU sowie die "Systemparteien" aus und betonte die Bedeutung von Souveränität und Freiheit, die nur die FPÖ hochhalten würde. Unter den Rednern waren auch Spitzen anderer europäischer Rechtsparteien von Viktor Orb�n bis Alice Weidel.

Zahlreiche Tote bei israelischem Luftangriff im Libanon

Washington/Beirut - Ungeachtet einer am Tag zuvor verkündeten Waffenruhe haben Israel und die Hisbollah-Miliz einander am Samstag erneut angegriffen. Bei israelischen Luftangriffen wurden nach libanesischen Angaben im Süden des Landes mehr als 20 Menschen getötet. Israels Armee erklärte, sie habe als Reaktion auf den nächtlichen Beschuss israelischer Soldaten Hisbollah-Stellungen ins Visier genommen. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reiste indes für geplante Iran-Verhandlungen in die Schweiz.

Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt

Teheran - Das zentrale Militärkommando des Iran hat am Samstag die erneute Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormuz bekannt gegeben. "Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr geschlossen wird", hieß es in einer Mitteilung des Militärkommandos. Dies geschehe in Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe Israels im Südlibanon, die eine Verletzung des mit den USA getroffenen Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Krieges bedeuteten.

Ein Toter und Verletzte bei Zug-Zusammenstoß in England

Bedford - Nach dem Zusammenstoß zweier Züge nördlich von London am Freitagabend, bei dem ein Mensch getötet worden ist, befinden sich neun Menschen in kritischem Zustand. 28 Personen seien weiter mit teils schwersten Verletzungen im Krankenhaus, sagte Chief Constable Lucy D'Orsi von der British Transport Police am Samstag bei einer Pressekonferenz nahe der Unfallstelle. Laut der Gewerkschaft RMT handelt es sich bei dem Toten um den Zugführer.

Alkoholverbot bei Festival in Frankreich wegen Hitze

Paris/Wien - Frankreich verbietet Alkohol während des landesweiten Musikfestivals "F�te de la Musique" am Sonntag in jenen Regionen, für die ab Mittag die höchste Hitzewarnstufe gilt. "Die Präfekten werden Verordnungen erlassen, die den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit in den unter roter Hitzewellenwarnung stehenden D�partements verbieten", teilte das Büro von Ministerpräsident S�bastien Lecornu nach einer Krisensitzung am Samstag mit.

Ein Toter bei Güterzug-Unglück in München

München - Nach dem Unfall mit zwei Güterzügen in München in der Nacht auf Samstag gehen die Aufräumarbeiten nach Polizeiangaben voran. Einer der beiden von einer Brücke gefallenen Waggons ist um die Mittagszeit von einem Schwerlastkran auf die Straße gestellt worden. Der zweite Waggon sollte auf die Brücke gehoben werden. Bei dem Unglück in der Nacht auf Samstag starb ein Mensch. Nähere Angaben zu dem Toten lagen zunächst nicht vor.

Messerattacke in Kärnten - 16-jähriger nicht in Lebensgefahr

Villach - Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in einem Waldstück in Villach ist in der Nacht auf Samstag ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. In Lebensgefahr ist das Opfer jedoch nicht. Der junge Mann erlitt einen Messerstich in die Brust und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 18-Jähriger wird der Tat verdächtigt.

Ukrainische Amtsträger verzichten auf polnische Ehrungen

Kiew (Kyjiw) - Im Streit zwischen Polen und der Ukraine über die Weltkriegsvergangenheit wollen führende ukrainische Politiker aus Protest polnische Auszeichnungen zurückgegeben. Der ukrainische Präsidentenberater Kyrylo Budanow sowie der ukrainische Botschafter in Warschau, Wasyl Bodnar, erklärten am Samstag, sie würden aus Solidarität mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Auszeichnungen zurückgeben, die sie von Polen erhalten hätten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red