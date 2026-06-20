Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt

Teheran - Das zentrale Militärkommando des Iran hat am Samstag die erneute Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormuz bekannt gegeben. "Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr geschlossen wird", hieß es in einer Mitteilung des Militärkommandos. Dies geschehe in Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe Israels im Südlibanon, die eine Verletzung des mit den USA getroffenen Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Krieges bedeuteten.

70 Jahre FPÖ - Kickl mit Rundumschlag gegen "System" und EU

Wien - Die FPÖ hat ihren 70. Geburtstag mit einem Festakt in der Hofburg begangen. Die Partei sei "der einzige Hoffnungsträger für Millionen Menschen in diesem Land", sagte Parteichef Herbert Kickl in seiner Festrede. Er holte zum Rundumschlag gegen die EU sowie die "Systemparteien" aus und betonte die Bedeutung von Souveränität und Freiheit, die nur die FPÖ hochhalten würde. Unter den Rednern waren auch Spitzen anderer europäischer Rechtsparteien von Viktor Orb�n bis Alice Weidel.

Stichwahl um das Präsidentenamt in Kolumbien

Bogota - In einer Stichwahl entscheidet Kolumbien am Sonntag über die Nachfolge von Präsident Gustavo Petro. Rund 41 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, sich zwischen dem linken Senator Iv�n Cepeda vom Regierungsbündnis Pacto Hist�rico (Historischer Pakt) und dem rechtsgerichteten Anwalt Abelardo de la Espriella von der Bewegung Defensores de la Patria (Verteidiger des Vaterlandes) zu entscheiden.

Ukrainische Amtsträger verzichten auf polnische Ehrungen

Kiew (Kyjiw)/Warschau - Im Streit zwischen Polen und der Ukraine über die Weltkriegsvergangenheit wollen führende ukrainische Politiker aus Protest polnische Auszeichnungen zurückgeben. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj schickte eine hohe staatliche Auszeichnung nach Warschau zurück. Zuvor hatte der polnische Präsident Karol Nawrocki ihm den 2023 verliehenen Orden des Weißen Adlers aberkannt.

Messerattacke in Kärnten - 16-jähriger nicht in Lebensgefahr

Villach - Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in einem Waldstück in Villach ist in der Nacht auf Samstag ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. In Lebensgefahr ist das Opfer jedoch nicht. Der junge Mann erlitt einen Messerstich in die Brust und wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 18-Jähriger wird der Tat verdächtigt.

Alkoholverbot bei Festival in Frankreich wegen Hitze

Paris/Wien - Frankreich verbietet Alkohol während des landesweiten Musikfestivals "F�te de la Musique" am Sonntag in jenen Regionen, für die ab Mittag die höchste Hitzewarnstufe gilt. "Die Präfekten werden Verordnungen erlassen, die den Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit in den unter roter Hitzewellenwarnung stehenden D�partements verbieten", teilte das Büro von Ministerpräsident S�bastien Lecornu nach einer Krisensitzung am Samstag mit.

El Salvador meldet größten Kokainfund seiner Geschichte

San Salvador - El Salvador hat nach Angaben von Präsident Nayib Bukele so viel Kokain beschlagnahmt wie nie zuvor. "Insgesamt wurden 6,68 Tonnen Kokain beschlagnahmt, deren Wert auf etwa 167 Millionen Dollar geschätzt wird", sagte Bukele. Die Drogen seien bei zwei Einsätzen der Marine im Pazifik sichergestellt worden. Sechs mutmaßliche Schmuggler aus Kolumbien und Ecuador seien festgenommen worden. Bukele sprach vom "schwersten Schlag gegen den Drogenhandel" in der Geschichte El Salvadors.

Ehefrau von S�nchez darf nicht mehr ins Ausland

Madrid - Im Korruptionsprozess gegen die Ehefrau des spanischen Ministerpräsidenten Pedro S�nchez, Mar�a Bego�a G�mez Fern�ndez, hat der zuständige Richter der 55-Jährigen Reisen ins Ausland untersagt. Wie aus einem am Samstag veröffentlichten Beschluss von Richter Juan Carlos Peinado hervorgeht, muss Bego�a G�mez ihren Reisepass abgeben und sich zweimal monatlich bei den Behörden melden. Ihr werden Unterschlagung, Einflussnahme, Korruption und Veruntreuung zur Last gelegt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red