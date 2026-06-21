Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt

Teheran/Washington - Das zentrale Militärkommando des Iran hat am Samstag die erneute Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormuz bekannt gegeben. "Hiermit wird bekannt gegeben, dass die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr geschlossen wird", hieß es in einer Mitteilung des Militärkommandos. Dies geschehe in Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe Israels im Südlibanon, die eine Verletzung des mit den USA getroffenen Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Krieges bedeuteten.

70 Jahre FPÖ - Kickl mit Rundumschlag gegen "System" und EU

Wien - Die FPÖ hat ihren 70. Geburtstag mit einem Festakt in der Hofburg begangen. Die Partei sei "der einzige Hoffnungsträger für Millionen Menschen in diesem Land", sagte Parteichef Herbert Kickl in seiner Festrede. Er holte zum Rundumschlag gegen die EU sowie die "Systemparteien" aus und betonte die Bedeutung von Souveränität und Freiheit, die nur die FPÖ hochhalten würde. Unter den Rednern waren auch Spitzen anderer europäischer Rechtsparteien von Viktor Orb�n bis Alice Weidel.

Meinl-Reisinger reist nach China

Peking/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist heute, Sonntagabend, nach China ab. Der erste Arbeitsbesuch eines österreichischen Regierungsmitglieds wurde beim Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi im September des Vorjahres in Wien vereinbart. In Peking wird Meinl-Reisinger am Donnerstag von Wang empfangen, teilte das Außenministerium mit. Österreich und China feiern heuer 55 Jahre diplomatische Beziehungen und 60 Jahre offizielle Wirtschaftsbeziehungen.

Mehrere Verletzte nach Messerattacke in Sinabelkirchen

Sinabelkirchen - Bei einer Messerattacke im steirischen Sinabelkirchen sind mehrere Personen teils schwer verletzt worden. Ein Mann griff demnach im Zuge eines Familienstreits am Samstagnachmittag im Ortsteil Obergroßau an, die Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei war nach Angaben des ORF mit mehreren Streifen im Einsatz. Laut Angaben der Polizei versuchte sich der Mann nach der Tat selbst das Leben zu nehmen, was jedoch nicht gelang.

Britischer Premier Starmer steht laut Bericht vor Rücktritt

London - Der unter Druck stehende britische Premierminister Keir Starmer soll einem Zeitungsbericht zufolge am Montag zurücktreten. Starmer sei nach Gesprächen mit Ministern, Beratern und Gewerkschaftsführern zu dem Schluss gekommen, dass er sich nicht mehr im Amt halten könne, schrieb die Zeitung "The Observer" am Samstagabend. Ein Regierungsvertreter wies den Bericht jedoch zurück und erklärte, der Premierminister konzentriere sich auf seine Amtsgeschäfte.

Stichwahl um das Präsidentenamt in Kolumbien

Bogota - In einer Stichwahl entscheidet Kolumbien am Sonntag über die Nachfolge von Präsident Gustavo Petro. Rund 41 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, sich zwischen dem linken Senator Iv�n Cepeda vom Regierungsbündnis Pacto Hist�rico (Historischer Pakt) und dem rechtsgerichteten Anwalt Abelardo de la Espriella von der Bewegung Defensores de la Patria (Verteidiger des Vaterlandes) zu entscheiden.

Ukrainische Amtsträger verzichten auf polnische Ehrungen

Kiew (Kyjiw)/Warschau - Im Streit zwischen Polen und der Ukraine über die Weltkriegsvergangenheit wollen führende ukrainische Politiker aus Protest polnische Auszeichnungen zurückgeben. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj schickte eine hohe staatliche Auszeichnung nach Warschau zurück. Zuvor hatte der polnische Präsident Karol Nawrocki ihm den 2023 verliehenen Orden des Weißen Adlers aberkannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red