449 hitzebedingte Todesfälle im Sommer 2025 in Österreich

Wien - Das Hitze-Mortalitätsmonitoring der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) weist für den Sommer 2025 (Juni bis September) 449 geschätzte hitzebedingte Todesfälle aus. Die meisten gab es in der Steiermark (93), Niederösterreich (83) und Oberösterreich (70), wie aus dem Monitoring hervorgeht. Indes nahm das österreichweite Hitzetelefon des Gesundheitsministeriums am Sonntag seinen Betrieb wieder auf, teilte das Ministerium per Aussendung mit.

Polizei findet bei Drogenrazzia nahe Paris Picasso-Gemälde

Creteil (Ile-de-France) - Bei einer Drogenrazzia in einem Vorort von Paris hat die Polizei ein Gemälde des Jahrhundertmalers Pablo Picasso entdeckt. Nach dem überraschenden Fund seien Ermittlungen wegen Diebstahls und Hehlerei eingeleitet worden, erklärte die Staatsanwaltschaft von Cr�teil am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Gemälde wurde als echter Picasso bestätigt, die Staatsanwaltschaft machte aber keine näheren Angaben zum Werk.

Mehrere Verletzte nach Messerattacke in Sinabelkirchen

Sinabelkirchen - Bei einer Messerattacke im steirischen Sinabelkirchen sind mehrere Personen teils schwer verletzt worden. Ein 42-jähriger Mann steht im Verdacht, im Zuge eines Familienstreits am Samstagnachmittag im Ortsteil Obergroßau seine 41-jährige Partnerin und deren 14-jährigen Sohn mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht. Danach fügte der Mann sich selbst lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Vance in der Schweiz angekommen, Verhandlungen starten

Luzern/Beirut - US-Vizepräsident JD Vance ist in der Schweiz angekommen. Vance und seine Frau seien am frühen Morgen auf dem Militärflugplatz Emmen bei Luzern eingetroffen, teilt ein Sprecher des Vizepräsidenten am Sonntag mit. Vance hatte zuvor erklärt, dass er voraussichtlich einige Tage für Friedensverhandlungen mit dem Iran in der Schweiz sei. Er zeigte sich vorsichtig optimistisch. Die Gespräche sollen nach Angaben von Pakistan, das im Konflikt vermittelt, noch am Sonntag beginnen.

Meinl-Reisinger reist nach China

Peking/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist heute, Sonntagabend, nach China ab. Der erste Arbeitsbesuch eines österreichischen Regierungsmitglieds der aktuellen Koalition wurde beim Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi im September des Vorjahres in Wien vereinbart. In Peking wird Meinl-Reisinger am Donnerstag von Wang empfangen. Österreich und China feiern heuer 55 Jahre diplomatische Beziehungen und 60 Jahre offizielle Wirtschaftsbeziehungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red