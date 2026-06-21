Vance in der Schweiz angekommen, Verhandlungen starten

Luzern/Beirut - US-Vizepräsident JD Vance ist für Friedensgespräche mit dem Iran in der Schweiz angekommen. Vance und seine Frau seien in der Früh auf dem Militärflugplatz Emmen bei Luzern eingetroffen, teilte ein Sprecher des Vizepräsidenten am Sonntag mit. Vance hatte zuvor erklärt, dass er voraussichtlich einige Tage für Friedensverhandlungen in der Schweiz sei. Er zeigte sich vorsichtig optimistisch. Die Gespräche sollen nach Angaben des Vermittlers Pakistan noch am Sonntag beginnen.

449 hitzebedingte Todesfälle im Sommer 2025 in Österreich

Wien - Das Hitze-Mortalitätsmonitoring der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) weist für den Sommer 2025 (Juni bis September) 449 geschätzte hitzebedingte Todesfälle aus. Die meisten gab es in der Steiermark (93), Niederösterreich (83) und Oberösterreich (70), wie aus dem Monitoring hervorgeht. Indes nahm das österreichweite Hitzetelefon des Gesundheitsministeriums am Sonntag seinen Betrieb wieder auf, teilte das Ministerium per Aussendung mit.

Deutschland weitet Abschiebungen nach Afghanistan aus

Kabul/Berlin - In Absprache mit der radikalislamischen Taliban-Regierung in Kabul weitet Deutschland die Abschiebungen afghanischer Straftäter in ihre Heimat aus. Künftig seien drei Charterflüge pro Monat für derartige Abschiebungen möglich, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Darüber hinaus seien "jederzeit" auch Einzelrückführungen über Linienflüge nach Afghanistan möglich.

Covid-U-Ausschuss fix

Wien - FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus" bekräftigt, dass zeitnah nach Abschluss des U-Ausschusses zur Causa Pilnacek eine Untersuchung zur Corona-Zeit starten wird. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch bereite diese bereits vor. Sie dürfte dabei auch die freiheitliche Fraktion leiten. Hafenecker, der zuletzt bei diversen Ausschüssen in dieser Funktion tätig war, sieht Belakowitsch hier besser berufen. Er sei kein Mediziner.

Meinl-Reisinger reist nach China

Peking/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reist heute, Sonntagabend, nach China ab. Der erste Arbeitsbesuch eines österreichischen Regierungsmitglieds der aktuellen Koalition wurde beim Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi im September des Vorjahres in Wien vereinbart. In Peking wird Meinl-Reisinger am Donnerstag von Wang Yi empfangen. Österreich und China feiern heuer 55 Jahre diplomatische Beziehungen und 60 Jahre offizielle Wirtschaftsbeziehungen.

Mehr als 100 Tote bei neuen Angriffen Israels im Libanon

Beirut/Tyros - Trotz einer seit Freitag geltenden Waffenruhe gingen die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz am Wochenende weiter. Bei israelischen Luftangriffen in der Bekaa-Ebene im Osten und in der südlichen Stadt Tyros starben laut Behörden mindestens sieben Menschen, darunter ein Kind. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Sonntag. Zuvor hatten libanesische Behörden über israelische Angriffe mit 35 Toten am Samstag und 83 Toten am Freitag berichtet.

Rechnungshof vermisst beim Budget Reformen

Wien - Der Rechnungshof kritisiert in seiner Begutachtungsstellungnahme zu den Budgetbegleitgesetzen fehlende Reformansätze. Es fehlten strukturelle Maßnahmen in finanzierungsintensiven Bereichen. Solche gesamtstaatlichen Reformen wären beispielsweise in den Sektoren Gesundheit, Pflege und Pensionen sowie Bildung und Energie erforderlich. Nötig sei dabei ein gebietskörperschaftenübergreifender Reformwille.

Kritik an FPÖ nach 70-Jahr-Geburtstagsfeier

Wien - Die großen Feierlichkeiten der FPÖ zu ihrem 70. Geburtstag haben am Tag danach scharfe Kritik von SPÖ und Grünen zur Folge gehabt. SP-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim meinte, während Parteichef Herbert Kickl sich selbst und die FPÖ als "wahren Verfassungsschutz" inszeniere, feiere er gemeinsam mit Europas Rechtsaußen-Parteien wie der AfD rund um Alice Weidel und Tino Chrupalla oder Viktor Orb�n.

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red