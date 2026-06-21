US-Iran-Gespräche in der Schweiz begonnen

Luzern/Beirut - Der Gipfel zwischen den USA und dem Iran hat am Sonntag offiziell begonnen. An den Gesprächen im Schweizer Luxusressort Bürgenstock bei Luzern waren US-Vizepräsident JD Vance und der iranische Außenminister Abbas Araqchi sowie als Vermittler die Premierminister von Katar und Pakistan beteiligt. Vance sprach in seiner Eröffnungsrede von einem "historischen Treffen". Er rief dazu auf, im Nahen Osten "eine neue Seite aufzuschlagen".

Parlamentswahl in Äthiopien: Sieg für Regierungspartei

Addis Abeba/Mekelle (Tigray) - Drei Wochen nach der Parlamentswahl in Äthiopien hat die Wahlkommission des ostafrikanischen Landes die regierende Wohlstandspartei PP von Ministerpräsident Abiy Ahmed am Sonntag zum klaren Sieger erklärt. Demnach entfielen auf die PP 438 der 486 Sitze im Parlament von Addis Abeba. Der 50-Jährige amtiert seit 2018 und galt an sich als Reformer. 2019 erhielt er für die Beilegung des Grenzkonflikts mit Eritrea den Friedensnobelpreis. Später agierte er aber zunehmend autoritär.

Hitzewelle in Österreich geht weiter

Wien - Kein Ende der Hitzewelle, die in Österreich seit der Wochenmitte für Höchstwerte jenseits der 30 Grad und insbesondere in Wien bereits für Tropennächte mit nicht weniger als 20 Grad sorgt. Die GeoSphere-Prognose vom Sonntag lässt hier keine Zweifel offen, denn bis Freitag sollen die Temperaturen noch einmal leicht zulegen: Höchstwerte bis zu 37 Grad Celsius sind dann angesagt. Der Sonnenschein dominiert und kann nur von lokalen Gewittern kurzzeitig getrübt werden.

Starmer denkt über "politische Realitäten" nach

London - Angesichts der Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen prüft der britische Premier Keir Starmer nach den Worten eines Parteikollegen die ihm verbleibenden politischen Optionen. Starmer nehme sich "Zeit, um über die politischen Realitäten, Herausforderungen und Chancen nachzudenken, die sich ihm stellen", sagte Wirtschaftsminister Peter Kyle am Sonntag dem Sender Sky News. Zuvor hatten britische Medien berichtet, der Premier werde binnen weniger Tage zurücktreten.

Stichwahl um das Präsidentenamt in Kolumbien begonnen

Bogota - In Kolumbien hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Rund 41 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, sich zwischen dem rechtsgerichteten Anwalt Abelardo de la Espriella und dem linksgerichteten Senator Iv�n Cepeda zu entscheiden. De la Espriella hatte in der ersten Runde vor drei Wochen überraschend die meisten Stimmen geholt, er kam auf 44 Prozent. Cepeda, der als Favorit ins Rennen gezogen war, landete bei 41 Prozent.

Covid-U-Ausschuss fix

Wien - FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus" bekräftigt, dass zeitnah nach Abschluss des U-Ausschusses zur Causa Pilnacek eine Untersuchung zur Corona-Zeit starten wird. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch bereite diese bereits vor. Sie dürfte dabei auch die freiheitliche Fraktion leiten. Hafenecker, der zuletzt bei diversen Ausschüssen in dieser Funktion tätig war, sieht Belakowitsch hier besser berufen. Er sei kein Mediziner.

39-Jähriger starb im Gänsehäufel-Bad in Wien

Wien - Im Wiener Freibad Gänsehäufel ist Sonntagnachmittag ein 39-Jähriger verstorben. Das teilte die Rettung der APA mit. Wiederbelebungsversuche bei dem Mann, der untergegangen war, blieben erfolglos. Zwei Kinder des Verunglückten mussten an Ort und Stelle von einem Krisenteam betreut werden.

Selenskyj schickt polnischen Orden zurück

Kiew (Kyjiw)/Warschau - Zwischen Warschau und Kiew ist ein Streit über die Geschichte ukrainischer Nationalisten eskaliert - nun hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die ihm 2023 verliehene höchste polnische Staatsauszeichnung per Post zurückgeschickt. Er verstehe, dass der "Orden des Weißen Adlers" eine besondere Ehrung darstelle, schrieb Selenskyj auf X. "Es ist ein Symbol des höchsten Vertrauens der Republik Polen." Eine Reihe früherer Präsidenten verzichtete aus Protest ebenfalls auf den Orden.

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red