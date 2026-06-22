USA und Iran einigen sich auf Fahrplan für Abkommen

Luzern/Washington - Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf der Ebene der Verhandlungsführer soll es unmittelbar im Anschluss weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, wie im Rahmenabkommen vorgesehen innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, hieß es Montagmorgen in einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler Katar und Pakistan. Es werde unter anderem Arbeitsgruppen zu Irans Atomprogramm und den westlichen Sanktionen geben.

De la Espriella gewinnt Kolumbiens Präsidentschaftswahl

Bogota - In Kolumbien kommt es zum politischen Richtungswechsel. Der rechtsgerichtete Abelardo de la Espriella gewann die Stichwahl um das Präsidentschaftsamt in Kolumbien. Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Politik-Neuling (47) setzte sich gegen den linken Senator Iv�n Cepeda durch, wie aus offiziellen Wahlergebnissen hervorging. De la Espriella kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 49,7 Prozent, Cepeda auf 48,7 Prozent.

ÖFB-Team bei WM gegen Titelverteidiger Argentinien gefordert

Dallas - Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am Montag (19.00 Uhr MESZ, live ServusTV) sein zweites Gruppenmatch bei der WM in Nordamerika. Im Dallas Stadium kommt es gegen Titelverteidiger Argentinien zum Duell zweier Auftaktsieger. Die ÖFB-Truppe ist Außenseiter, würde aber mit einem Sieg ebenso vorzeitig den Aufstieg aus Gruppe J ins Sechzehntelfinale fixieren wie Lionel Messi und Co. Erzielt der Superstar gegen Österreich ein Tor, wäre er alleiniger WM-Rekordtorschütze.

Demonstration in Prag für öffentlich-rechtliche Medien

Prag - Tausende Menschen haben sich am Sonntag in Prag zu einer Solidaritätskundgebung versammelt. Die Demonstranten protestierten gegen Regierungspläne, von denen sie befürchten, dass das Tschechische Fernsehen (ČT) und der Rundfunk (ČRo) politisch abhängiger werden könnten. Die Regierung des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš beschloss vor wenigen Tagen die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren, um die Sender direkt aus dem Staatshaushalt zu finanzieren.

Israel hebt kriegsbedingte Einschränkungen im Norden auf

Beirut/Tyros - Israel hat angekündigt, alle wegen des Krieges mit der Hisbollah im Libanon erlassenen Einschränkungen in seinen nördlichen Grenzregionen aufzuheben. Ab Montag um 06.00 Uhr (05.00 Uhr MESZ) würden "alle Beschränkungen im Gebiet der Konfrontationslinie aufgehoben", erklärte Israels Armee am Sonntag. Es gelte wieder "uneingeschränkte Aktivität ohne jegliche Einschränkungen". Die Anpassung der Vorschriften für die Bevölkerung sei nach einer Lagebeurteilung beschlossen worden.

Eintragungswoche für fünf Volksbegehren endet

Wien - Am Montagabend endet die Eintragungsfrist für fünf Volksbegehren. Die Initiativen machen sich für unterschiedliche Themen stark: Eine will den Karfreitag als Feiertag verankern, eine andere verlangt die Einführung einer Wahlpflicht für Nationalrats- und Bundespräsidentenwahl. Die sozialdemokratischen Gewerkschafter setzen sich für mehr Personal bei der Polizei ein, eine weitere Initiative für Gratis-Verhütung. Außerdem soll im Parlament elektronisch abgestimmt werden.

Laut Insidern am Montag Starmer-Entscheidung über Rücktritt

London - In Großbritannien könnte Premierminister Keir Starmer Insidern zufolge am Montag über seinen Rücktritt entscheiden. Der politisch schwer angeschlagene Regierungschef könnte sich dann festlegen, ob er zurücktritt oder sich einem Kampf um den Parteivorsitz in seiner Labour-Partei stellt, sagten mit den Überlegungen vertraute Personen am Sonntag. Zuvor hatten weitere Minister und Abgeordnete Starmer zum Rückzug gedrängt.

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red