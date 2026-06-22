USA und Iran einigen sich auf Fahrplan für Abkommen

Luzern/Washington - Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein umfassendes Abkommen zur Beilegung des Kriegs nehmen Fahrt auf. Nach dem Auftakt der Gespräche auf Ebene der Verhandlungsführer in der Schweiz soll es nun unmittelbar im Anschluss die ganze Woche weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Ziel sei es, bei den Gesprächen im Luxusresort Bürgenstock bei Luzern innerhalb von 60 Tagen ein "finales Abkommen" zu erreichen, teilten die Vermittler Katar und Pakistan mit.

Mehrere Tote nach russischen Drohnenangriffen in Ukraine

Moskau - In der Ukraine sind nach Angaben der Behörden bei russischen Drohnenangriffen mehrere Menschen getötet worden. In der nordukrainischen Region Sumy starben ein 13-jähriger Bub, sein Vater und seine Großmutter, wie die örtliche Staatsanwaltschaft mitteilt. Den Angriff um kurz vor fünf Uhr morgens Ortszeit überlebten demnach die Mutter und zwei Geschwister. In Saporischschja im Südosten des Landes starb eine Frau infolge eines russischen Drohnenangriffs.

ÖFB-Team bei WM gegen Titelverteidiger Argentinien gefordert

Dallas - Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am Montag (19.00 Uhr MESZ, live ServusTV) sein zweites Gruppenmatch bei der WM in Nordamerika. Im Dallas Stadium kommt es gegen Titelverteidiger Argentinien zum Duell zweier Auftaktsieger. Die ÖFB-Truppe ist Außenseiter, würde aber mit einem Sieg ebenso vorzeitig den Aufstieg aus Gruppe J ins Sechzehntelfinale fixieren wie Lionel Messi und Co. Erzielt der Superstar gegen Österreich ein Tor, wäre er alleiniger WM-Rekordtorschütze.

De la Espriella gewinnt Kolumbiens Präsidentschaftswahl

Bogota - In Kolumbien kommt es zum politischen Richtungswechsel. Der rechtsgerichtete Abelardo de la Espriella gewann die Stichwahl um das Präsidentschaftsamt in Kolumbien. Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Politik-Neuling (47) setzte sich gegen den linken Senator Iv�n Cepeda durch, wie aus offiziellen Wahlergebnissen hervorging. De la Espriella kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 49,7 Prozent, Cepeda auf 48,7 Prozent.

Onlinehändler erwarten geringes Umsatzplus wegen Paketsteuer

Wien - Die ab 1. Oktober geltende nationale Paketsteuer wird den Internethandel laut Brancheneinschätzung spürbar bremsen. Das Umsatzwachstum und die Paketmenge werde "deutlich geringer" ausfallen, sagte Handelsverband-Vizepräsident und Otto-Österreich-CEO Harald Gutschi im APA-Gespräch. Es werde wohl weniger kleine Online-Bestellungen mit einem geringen Produktwert geben. Inklusive Umsatzsteuer betrage die Paketabgabe 2,40 Euro, so der Otto-Austria-Chef.

Drei Tote bei Schusswaffenangriff an Schule auf Philippinen

Tacloban - Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule auf den Philippinen sind drei Schüler getötet und mindestens fünf weitere verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben Montagfrüh (Ortszeit) an der San Jose National High School in Tacloban City im Osten des Inselstaates, rund 575 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila. Zwei Verdächtige, 14 und 15 Jahre alt, wurden einem Polizeisprecher zufolge festgenommen. Sie waren demnach beide Schüler der High School.

Wanderer in Vorarlberg tödlich verunglückt

Bregenz/Mittelberg - Ein 59-jähriger Deutscher ist am Sonntag im Kleinwalsertal beim Wandern tödlich verunglückt. Der Mann stürzte auf einer Bergtour im Gemeindegebiet von Mittelberg (Kleinwalsertal) rund 50 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Er erlitt dabei laut Polizeiangaben schwere Kopfverletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red