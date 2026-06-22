Britischer Premier Starmer tritt zurück

London - Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er ziehe damit die Konsequenzen aus den anhaltend schlechten Zustimmungswerten, sagte er am Montag vor seinem Amtssitz in Downing Street 10 in London. "Die Frage, die sich meine Partei derzeit stellt, ist, ob ich am besten geeignet bin, uns in die nächsten Parlamentswahlen zu führen. Ich habe die Antwort meiner Fraktion auf diese Frage gehört und nehme diese Antwort mit Würde entgegen", sagte er.

Libanons Präsident berät mit Vance über Waffenruhe

Beirut - Libanons Präsident Joseph Aoun hat nach offiziellen Angaben mit US-Vizepräsident JD Vance über die Aufrechterhaltung der brüchigen Waffenruhe beraten. An dem Telefonat hätten auch der US-Gesandte Jared Kushner und der katarische Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani teilgenommen. Eine Feuerpause zwischen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon und dem US-Verbündeten Israel ist zentral für einen Friedensschluss zwischen dem Iran und den USA.

"Lebensversicherung"-Prozess gegen Strache fortgesetzt

Wien - Am Montag ist am Wiener Landesgericht der Untreue-Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache fortgesetzt worden. Verhandlungsgegenstand ist die Causa Lebensversicherung. Strache hat beim Prozessauftakt Ende Mai in diesem Zusammenhang sämtliche gegen ihn und einen Mitangeklagten gerichteten Vorwürfe vehement zurückgewiesen. Als erster Zeuge wurde heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Harald Stefan vernommen.

Justiz kündigt Protestwoche gegen Personalmangel an

Wien - Die Standesvertretungen von Richterinnen, Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten haben Protest gegen die ausbleibende Personalaufstockung in der Justiz angekündigt. In einer "Aktionswoche für den Rechtsstaat" soll vom 12. bis 16. Oktober auf die Überlastung der Justiz und deren Auswirkungen auf den Rechtsstaat aufmerksam gemacht werden. Verhandlungen werden in dieser Zeit keine durchgeführt, keine Entscheidungen werden ausgefertigt und keine Amtstagstermine vergeben.

WWF kämpft im Mittelmeer gegen Geisternetze

Wien/Zadar - Verlorene oder absichtlich achtlos entsorgte Fischereiausrüstungen im Meer sind ein immer größeres Problem. Die Umweltschutzorganisation WWF weitet daher ihre Offensive gegen Geisternetze im Mittelmeer aus. Bei der Initiative konnten bisher bereits vier Tonnen alte Fischereiausrüstung geborgen werden, wie die Organisation am Montag mitteilte. Gefordert wird nun eine Ausweitung von Meeresschutzgebieten.

De la Espriella gewinnt Kolumbiens Präsidentschaftswahl

Bogota - In Kolumbien kommt es zum politischen Richtungswechsel. Der rechtsgerichtete Abelardo de la Espriella gewann die Stichwahl um das Präsidentschaftsamt in Kolumbien. Der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Politik-Neuling (47) setzte sich gegen den linken Senator Iv�n Cepeda durch, wie aus offiziellen Wahlergebnissen hervorging. De la Espriella kam nach Auszählung fast aller Stimmen auf 49,7 Prozent, Cepeda auf 48,7 Prozent.

ÖFB-Team bei WM gegen Titelverteidiger Argentinien gefordert

Dallas - Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am Montag (19.00 Uhr MESZ, live ServusTV) sein zweites Gruppenmatch bei der WM in Nordamerika. Im Dallas Stadium kommt es gegen Titelverteidiger Argentinien zum Duell zweier Auftaktsieger. Die ÖFB-Truppe ist Außenseiter, würde aber mit einem Sieg ebenso vorzeitig den Aufstieg aus Gruppe J ins Sechzehntelfinale fixieren wie Lionel Messi und Co. Erzielt der Superstar gegen Österreich ein Tor, wäre er alleiniger WM-Rekordtorschütze.

Mehrere Tote nach russischen Drohnenangriffen in Ukraine

Moskau - In der Ukraine sind nach Angaben der Behörden bei russischen Drohnenangriffen fünf Menschen getötet worden. In der Gemeinde Snob-Nowhorodske im nordostukrainischen Gebiet Sumy habe ein Drohnenangriff das Haus einer kinderreichen Familie getroffen, teilte die regionale Staatsanwaltschaft mit. Ein 13-Jähriger, sein Vater und seine Großmutter seien ums Leben gekommen.

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red