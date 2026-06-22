Burnham will als britischer Premierminister kandidieren

London - Andy Burnham will den scheidenden britischen Premierminister Keir Starmer beerben. Das teilte der frühere Bürgermeister der Metropolregion Manchester kurz nach der Rücktrittsankündigung Starmers mit. Er werde sich um den Vorsitz der Labour Party bewerben, so der 56-Jährige am Montag auf der Online-Plattform X. Burnham würdigte den "gewaltigen Dienst", den Starmer dem Land erwiesen habe. Priorität müsse nun haben, das Land voranzubringen, so der populäre Politiker.

Heimische Spritpreise nähern sich wieder Vorkrisenniveau an

Wien - Die Spritpreise in Österreich nähern sich wieder dem Preisniveau vor Ausbruch des Iran-Kriegs an. Am Sonntag kostete Benzin im bundesweiten Mittel 1,614 Euro je Liter und Diesel 1,685 Euro, geht aus Daten der E-Control hervor. In der Woche vor Beginn des Nahost-Kriegs kostete Benzin 1,52 Euro pro Liter und Diesel 1,57 Euro. Am Höhepunkt der Preisrallye Ende März lag der österreichweite Medianwert für Benzin bei rund 1,9 Euro und für Diesel bei rund 2,2 Euro.

Aoun erörtert mit USA und Katar Waffenruhe-Mechanismus

Beirut/Washington - Nach einer ersten US-iranischen Verhandlungsrunde in der Schweiz über ein Kriegsende in der Region ist Libanons Präsident Joseph Aoun von den USA und dem Vermittler Katar über die Einrichtung eines Waffenruhe-Mechanismus für sein Land informiert worden. Aoun habe einen Anruf von US-Vizepräsident JD Vance, dem US-Präsidentenberater Jared Kushner und Katars Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani über die Einrichtung einer "Konfliktlösungsstelle" erhalten.

Iran-Gespräche: Vance zieht erste positive Bilanz

Teheran/Bürgenstock - Nach dem Ende der ersten Verhandlungsrunde mit dem Iran in der Schweiz hat US-Vizepräsident JD Vance eine positive Bilanz gezogen. "Wir haben eine sehr gute Grundlage für eine erfolgreiche endgültige Einigung geschaffen", sagte Vance am Montag vor Journalisten im Schweizer Luxusresort Bürgenstock, wo die Gespräche stattgefunden hatten. Teheran habe zugestimmt, wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land "einzuladen".

"Lebensversicherung"-Prozess gegen Strache fortgesetzt

Wien - Am Montag ist am Wiener Landesgericht der Untreue-Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache fortgesetzt worden. Verhandlungsgegenstand ist die Causa Lebensversicherung. Strache hat beim Prozessauftakt Ende Mai in diesem Zusammenhang sämtliche gegen ihn und einen Mitangeklagten gerichteten Vorwürfe vehement zurückgewiesen.

13 Tote bei Explosion in Industriegebiet in Katar

Doha - Bei einer Explosion in einem Industriegebiet in Ras Laffan in Katar sind mindestens 13 Menschen gestorben. Dabei handle es sich um indische und pakistanische Staatsangehörige. Zudem seien 66 Menschen verletzt worden, erklärte Energieminister Saad al-Kaabi am Montag. Katar war seit Beginn des Iran-Kriegs zur Zielscheibe iranischer Luftangriffe geworden, insbesondere die Energieinfrastruktur des Landes. Die Explosion wurde aber auf einen technischen Defekt zurückgeführt.

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red