Libanon und Israel verhandeln in Washington

Washington - Hochrangige Vertreter Israels und des Libanons wollen am (heutigen) Dienstag in Washington eine neue Verhandlungsrunde starten. "Die Gespräche werden mit dem Ziel fortgesetzt, ein umfassendes Friedens- und Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern voranzubringen", sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums. Es ist die fünfte Verhandlungsrunde zwischen beiden Ländern seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz.

USA und Iran einigen sich auf Fahrplan für Friedensabkommen

Teheran/Bürgenstock - Die USA und der Iran haben sich bei ihren Gesprächen in der Schweiz auf einen Fahrplan für ein Friedensabkommen in der Region geeinigt. Die als Vermittler agierenden Staaten Katar und Pakistan teilten am Montag mit, dass der Fahrplan binnen 60 Tagen zu einer endgültigen Vereinbarung führen solle. Zu der heiklen Frage des iranischen Atomprogramms gab es indes unterschiedliche Äußerungen.

ÖFB-Team unterliegt Argentinien nach Messi-Toren 0:2

Dallas/Arlington (Texas) - Österreichs Nationalteam hat am Montag bei der Fußball-WM eine 0:2-Niederlage gegen Argentinien kassiert. Die Tore im Dallas Stadium erzielte Lionel Messi (38., 95.), der zuvor einen Elfer neben das Tor gesetzt hatte (9.). Argentinien steht nach zwei Runden fix in der K.o.-Phase, das ÖFB-Team hält bei drei Punkten und hat weiterhin gute Chancen auf das Sechzehntelfinale. Österreichs letztes Gruppenmatch steigt am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien.

Drei Tote bei Schusswechsel in Montreal

Montreal - Bei Schüssen in Montreal sind drei Menschen getötet worden. Neben einem Polizisten und einem Zivilisten sei auch der mutmaßliche Angreifer unter den Toten, teilte die Polizei mit. Außerdem gebe es zwei Verletzte, darunter eine Polizistin. Der Angriff im Viertel Cote-des-Neiges sorgte für Entsetzen in Kanada, wo derartige Gewalttaten selten sind. Es sei ein "Alptraum", dessen Hintergründe noch offen seien. Ein terroristisches Motiv schlossen die Ermittler aus.

Urteil im Großglockner-Prozess ausgefertigt und zugestellt

Innsbruck/Kals - Vier Monate nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung eines 37-Jährigen in einem aufsehenerregenden Prozess vor dem Innsbrucker Landesgericht infolge des Erfrierungstodes seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner im Jänner 2025 hat der Richter das Urteil schriftlich ausgefertigt und den Parteien zugestellt. Dies teilte das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) am Montag mit. Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten bereits nach der Verhandlung erklärt, Berufung anzumelden.

Tote bei Angriff auf Rüstungsfabrik in Russland

Saratow/Moskau - In der westrussischen Millionenstadt Woronesch ist offiziellen Angaben nach eine Rüstungsfabrik bei einem Angriff mit Marschflugkörpern beschädigt worden. Dabei wurden fünf Menschen getötet und Dutzende leicht verletzt, wie der Gouverneur der Region Woronesch, Alexander Gussew, auf Telegram schrieb.

Größte Beteiligung bei Verhütungs-Volksbegehren

Wien - Montagabend ist die Eintragungsfrist für fünf Volksbegehren zu Ende gegangen. Am stärksten schnitt dabei jenes ab, das sich für Gratis-Verhütung einsetzte und 59.971 Stimmen - Unterstützungserklärungen plus Eintragungen - erzielte. Andere Initiativen machten sich für weitere unterschiedliche Themen stark: Eine will den Karfreitag als Feiertag verankern (49.026), eine andere verlangt die Einführung einer Wahlpflicht für Nationalrats- und Bundespräsidentenwahl (27.071).

Musikproduzent Davis gestorben

Los Angeles - Der legendäre Musikproduzent Clive Davis, der Stars wie Whitney Houston und Barry Manilow entdeckte, ist tot. Davis sei im Alter von 94 Jahren in New York "friedlich im Kreise seiner Familie und Liebsten an einer altersbedingten Krankheit" gestorben, hieß es in einer Mitteilung seiner Familie, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Zuvor war der Musikproduzent Medienberichten zufolge mit Atemwegsproblemen in einem Krankenhaus gewesen.

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red