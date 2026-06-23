Libanon und Israel verhandeln in Washington

Washington - Hochrangige Vertreter Israels und des Libanons wollen am (heutigen) Dienstag in Washington eine neue Verhandlungsrunde starten. "Die Gespräche werden mit dem Ziel fortgesetzt, ein umfassendes Friedens- und Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern voranzubringen", sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums. Es ist die fünfte Verhandlungsrunde zwischen beiden Ländern seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz.

Arbeitsgruppen zu Iran-Atomprogramm und Sanktionen

Teheran/Luzern - Bei ihren Gesprächen in der Schweiz haben sich die USA und der Iran nach Angaben Teherans auf die Einrichtung von vier Arbeitsgruppen verständigt. Zwei davon sollen sich mit dem iranischen Atomprogramm und der Aufhebung von Sanktionen gegen den Iran befassen, sagte Vize-Außenminister Kasem Qaribabadi am Dienstag. Washington und Teheran hatten jüngst nahe Luzern in den Schweizer Alpen Gespräche über eine dauerhafte Friedenslösung zum Iran-Krieg geführt.

Drei Tote bei Schusswechsel in Montreal

Montreal - Bei Schüssen in Montreal sind drei Menschen getötet worden. Neben einem Polizisten und einem Zivilisten sei auch der mutmaßliche Angreifer unter den Toten, teilte die Polizei mit. Außerdem gebe es zwei Verletzte, darunter eine Polizistin. Der Angriff im Viertel Cote-des-Neiges sorgte für Entsetzen in Kanada, wo derartige Gewalttaten selten sind. Es sei ein "Alptraum", dessen Hintergründe noch offen seien. Ein terroristisches Motiv schlossen die Ermittler aus.

Zehnter Jahrestag des Brexit-Referendums in Großbritannien

London - Das Brexit-Referendum in Großbritannien jährt sich am heutigen Dienstag zum zehnten Mal. Am 23. Juni 2016 hatte eine knappe Mehrheit von 51,9 Prozent der Teilnehmenden für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gestimmt. Vollzogen wurde der Austritt dann Ende Jänner 2020. Anfang 2021 verließ Großbritannien nach einer Übergangsphase die Zollunion und den EU-Binnenmarkt.

Ölterminal auf der Krim von Ukraine attackiert

Kertsch - Die Ukraine hat Medienberichten zufolge erneut strategisch wichtige Objekte in der russischen Schwarzmeerregion Krasnodar und auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim angegriffen. Getroffen worden seien dabei auch ein Ölterminal und ein Öldepot nahe der Großstadt Kertsch im Osten der Krim, berichtete das Internetportal "Ukrajinska Prawda".

Vermisste Nancy Guthrie laut einem Erpresserschreiben tot

Tucson - Im Fall der seit Jahresanfang vermissten Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie berichten Medien über ein Schreiben, das vom Tod der 84-Jährigen spricht. Es handle sich um eine bereits vor Monaten verschickte Nachricht, die auf ein mutmaßliches Erpresserschreiben inklusive einer Lösegeldforderung folgte, berichteten unter anderem die Sender CNN und NBC News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Jeder fünfte Neuwagen in EU fährt nur elektrisch

Brüssel/EU-weit - Jeder fünfte Neuwagen in der EU ist nach Angaben des Branchenverbandes ACEA inzwischen ein Elektroauto. Insgesamt seien im Mai gut 200.000 dieser Fahrzeuge erstmals zugelassen worden, das seien 42,9 Prozent mehr als vor Jahresfrist, teilte der Verband am Dienstag mit. Der ACEA führte das auf staatliche Kaufprogramme zurück. Zusätzlich dürften aber auch die hohen Spritpreise infolge des Iran-Kriegs eine Rolle spielen.

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red