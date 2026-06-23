Libanon und Israel verhandeln in Washington

Washington - Hochrangige Vertreter Israels und des Libanons wollen am (heutigen) Dienstag in Washington eine neue Verhandlungsrunde starten. "Die Gespräche werden mit dem Ziel fortgesetzt, ein umfassendes Friedens- und Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern voranzubringen", sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums. Es ist die fünfte Verhandlungsrunde zwischen beiden Ländern seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz.

Arbeitsgruppen zu Iran-Atomprogramm und Sanktionen

Teheran/Luzern - Bei ihren Gesprächen in der Schweiz haben sich die USA und der Iran nach Angaben Teherans auf die Einrichtung von vier Arbeitsgruppen verständigt. Zwei davon sollen sich mit dem iranischen Atomprogramm und der Aufhebung von Sanktionen gegen den Iran befassen, sagte Vize-Außenminister Kasem Qaribabadi am Dienstag. Washington und Teheran hatten jüngst nahe Luzern in den Schweizer Alpen Gespräche über eine dauerhafte Friedenslösung zum Iran-Krieg geführt.

Zuspruch zu Volksbegehren sinkt weiter

Wien - Der Zuspruch zu Volksbegehren hat mit der jüngsten Eintragungswoche einen weiteren Tiefpunkt erreicht: Keines der fünf Anliegen schaffte die Hürde von 100.000 Stimmen für eine Behandlung im Nationalrat. Ein Blick auf vergangene Initiativen zeigt, dass sich seit Einführung der Online-Unterstützung zwar die absolute Zahl der Volksbegehren erhöht hat, allerdings sank die relative Erfolgsquote von 2018 bis Anfang 2025 von 90 auf 69 Prozent.

Blutspenden bei Hitze "unbedenklich" und dringend nötig

Wien - Blut zu spenden ist auch in einer Hitzewelle "unbedenklich" und aktuell "sogar dringend nötig", appellierte das Rote Kreuz am Dienstag. Viele Menschen würden fürchten, dass die Spende bei hohen Temperaturen ihren Kreislauf beeinträchtigen könne. Simon Gänsdorfer, Transfusionsmediziner und stellvertretender medizinischer Leiter der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, gibt Entwarnung.

Zehnter Jahrestag des Brexit-Referendums in Großbritannien

London/Österreich - Das Brexit-Referendum in Großbritannien jährt sich am heutigen Dienstag zum zehnten Mal. Am 23. Juni 2016 hatte eine knappe Mehrheit von 51,9 Prozent der Teilnehmenden für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gestimmt. Vollzogen wurde der Austritt dann Ende Jänner 2020. Anfang 2021 verließ Großbritannien nach einer Übergangsphase die Zollunion und den EU-Binnenmarkt.

19 Österreicher wegen Hitzschlag in Lignano versorgt

Lignano - Wegen mutmaßlichem Hitzschlag sind in dem norditalienischen Adria-Badeort Lignano Sabbiadoro 19 österreichische Jugendliche medizinisch versorgt worden. Bei den Betroffenen handelt es sich um Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, die zum Camping in Lignano eingetroffen waren. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag, berichtete die Regionalzeitung "Messaggero Veneto".

Ölterminal auf der Krim von Ukraine attackiert

Kertsch - Die Ukraine hat Medienberichten zufolge erneut strategisch wichtige Objekte in der russischen Schwarzmeerregion Krasnodar und auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim angegriffen. Getroffen worden seien dabei auch ein Ölterminal und ein Öldepot nahe der Großstadt Kertsch im Osten der Krim, berichtete das Internetportal "Ukrajinska Prawda".

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red