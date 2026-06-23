Innenministerium motiviert Syrer mit Prämie zur Heimkehr

Wien - Das Innenministerium will Flüchtlinge aus Syrien motivieren, in ihre Heimat zurückzukehren. Daher wird es befristet in den Monaten Juli bis September eine Prämien-Aktion geben, wie Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gab. Seit dem Machtwechsel in Damaskus vor rund eineinhalb Jahren haben rund 2.000 Syrer Österreich verlassen, teils freiwillig, teils zwangsweise.

AK: Mieter zahlten 2025 rund 168 Mio. Euro zu viel Miete

Wien - Trotz Mietpreisbremse zahlen Mieterinnen und Mieter laut Arbeiterkammer häufig unrechtmäßig zu hohe Mieten. "Es tun sich am Wohnungsmarkt zum Teil schreckliche Dinge - unfair ist hier noch ein Hilfsausdruck", sagte Thomas Ritt, Leiter der zuständigen AK-Abteilung, am Dienstag in Wien. Dabei seien Befristungen der "Kern dieses Mietwuchers", sie machten Mieter "unsicher und erpressbar". Allein 2025 beliefen sich die Überbezahlungen laut AK österreichweit auf rund 168 Mio. Euro.

Iran widerspricht Vance: Keine Einigung zu Atom-Inspektoren

Teheran/Luzern - Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf hat am Dienstag Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen bei den jüngsten Verhandlungen in der Schweiz widersprochen. Ali Bahreini nannte bei einer Pressekonferenz in Genf Aussagen von Vance über den Umgang mit dem iranischen Atomprogramm sowie die Verwendung iranischer Vermögenswerte, die im Ausland eingefroren sind.

Für Karner kommt Groß-Amnestie nicht in Frage

Wien - Die ÖVP hat sich nun offenbar endgültig festgelegt, die von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) geplante Groß-Amnestie für rund 500 Häftlinge zu blockieren. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) dankte am Dienstag Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) für dessen "Machtwort" vom Vortag. "Eine Amnestie kommt für uns aus Sicherheitsgründen nicht in Frage", so Karner bei einer Pressekonferenz. Auch von den NEOS gab es ein klares Nein. Die SPÖ hält weiter an dem Vorschlag fest.

Hitzewarnungen für fast ganz Spanien

Madrid - Wegen extrem hoher Temperaturen gilt für fast ganz Spanien eine Hitzewarnung. Die spanische Wetterbehörde Aemet rief am Dienstag die höchste Alarmstufe Rot, die vor "ungewöhnlicher Gefahr" wegen hoher Temperaturen warnt, für Gebiete rund um das südspanische C�rdoba sowie im Norden des Landes für Bilbao und Teile der Region Kantabrien aus. Für das ebenfalls im Norden gelegene Baskenland wurden Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten vorhergesagt.

Im Mai wieder mehr Gas, Kerosin und Diesel eingelagert

Wien - Österreich hat seine Reserven bei Erdgas, Kerosin und Diesel im Mai wieder aufgestockt. Die Gasspeicher waren, dank einem starken Anstieg seit Ende März, Mitte Juni gut zur Hälfte voll. Bei Diesel seien die kommerziellen Lagerbestände von März bis April um ein gutes Drittel gestiegen, der Füllstand lag 30 Prozent über dem mehrjährigen April-Durchschnitt. Auch bei der Versorgung mit Kerosin und Rohöl zeichne sich kein Engpass ab, so das Wirtschaftsministerium am Dienstag.

UNO wirft Israel bewusste Tötung palästinensische Kinder vor

Genf/Jerusalem - Eine unabhängige Untersuchungskommission der UNO wirft den israelischen Behörden und Sicherheitskräften vor, palästinensische Kinder bewusst ins Visier genommen zu haben. Dies habe zu Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen im Gazastreifen sowie zu Kriegsverbrechen im Westjordanland geführt, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Allein im Gaza-Krieg seien rund 30 Prozent der Todesopfer Kinder. Israel wies den Bericht zurück.

Salzburger Gericht: Paul Fürst Erfinder der Mozartkugel

Salzburg - Die Salzburger Caf�-Konditorei Fürst darf sich weiterhin als Erfinderin der Mozartkugel bezeichnen. Wie das Landesgericht Salzburg nun feststellte, wurde die weltbekannte kugelförmige Praline im Jahr 1890 von Geschäftsgründer Paul Fürst erfunden - auch wenn es in den Jahren zuvor schon Produkte mit dem Namen "Mozartkugel" gab. Der Antrag eines Mitbewerbers, der Confiserie Josef Holzermayr, auf eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung wurde rechtskräftig abgewiesen.

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red