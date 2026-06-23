Innenministerium motiviert Syrer mit Prämie zur Heimkehr

Wien - Das Innenministerium will Flüchtlinge aus Syrien motivieren, in ihre Heimat zurückzukehren. Daher wird es befristet in den Monaten Juli bis September eine Prämien-Aktion geben, wie Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gab. Seit dem Machtwechsel in Damaskus vor rund eineinhalb Jahren haben rund 2.000 Syrer Österreich verlassen, teils freiwillig, teils zwangsweise.

AK: Mieter zahlten 2025 rund 168 Mio. Euro zu viel Miete

Wien - Trotz Mietpreisbremse zahlen Mieterinnen und Mieter laut Arbeiterkammer häufig unrechtmäßig zu hohe Mieten. "Es tun sich am Wohnungsmarkt zum Teil schreckliche Dinge - unfair ist hier noch ein Hilfsausdruck", sagte Thomas Ritt, Leiter der zuständigen AK-Abteilung, am Dienstag in Wien. Dabei seien Befristungen der "Kern dieses Mietwuchers", sie machten Mieter "unsicher und erpressbar". Allein 2025 beliefen sich die Überbezahlungen laut AK österreichweit auf rund 168 Mio. Euro.

Ungar nahm Leichenteile mit nach Hause

Budapest - Ein Krankenträger einer Klinik in Ungarn soll Leichenteile gesammelt und in seiner Wohnung aufbewahrt haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit und ermittelt gegen den 30-Jährigen. Zu dem mutmaßlichen Fall von Kannibalismus soll es in der Hauptstadt Budapest gekommen sein. Bei einer Hausdurchsuchung hätten Beamte unter anderem menschliche Knochen, einen kompletten Unterschenkel, einen Handrücken, mehrere Schädel und ein präpariertes menschliches Gesicht sichergestellt.

Iran widerspricht USA: keine Einigung zu Atom-Inspektoren

Teheran/Luzern - Die Darstellungen von Washington und Teheran zum aktuellen Stand möglicher Absprachen über Atom-Inspektionen im Iran gehen auseinander. US-Präsident Donald Trump schrieb am Dienstag auf Truth Social, dass der Iran voll und ganz dem höchsten Standard an Nuklear-Inspektionen zugestimmt habe - und zwar zeitlich unbegrenzt. Der iranische UNO-Botschafter Ali Bahreini hatte zuvor Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen widersprochen.

Hitzewarnungen für fast ganz Spanien

Madrid - Wegen extrem hoher Temperaturen gilt für fast ganz Spanien eine Hitzewarnung. Die spanische Wetterbehörde Aemet rief am Dienstag die höchste Alarmstufe Rot, die vor "ungewöhnlicher Gefahr" wegen hoher Temperaturen warnt, für Gebiete rund um das südspanische C�rdoba sowie im Norden des Landes für Bilbao und Teile der Region Kantabrien aus. Für das ebenfalls im Norden gelegene Baskenland wurden Temperaturen von bis zu 40 Grad im Schatten vorhergesagt.

Mann tot aus See im Bezirk Mödling geborgen

Münchendorf/Wien - Ein 82-Jähriger aus dem Bezirk Baden ist am Sonntagabend leblos aus dem Dürrsee in Münchendorf (Bezirk Mödling) geborgen worden. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Obduktion angeordnet, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag auf APA-Anfrage mit. Vermutet werde ein Badeunfall. In Wien kamen am Sonntag zwei Männer in der Alten Donau im Bereich des Gänsehäufels ums Leben.

Erstmals Nester der Asiatischen Hornisse in Österreich

Bregenz - In Lustenau sind vergangenes Wochenende erstmals in Österreich zwei Nester der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) entdeckt worden. Eines der Nester war sehr klein und unbewohnt; das zweite war bewohnt und wurde fachgerecht entfernt. Die eingeschleppte Art ist für Menschen im Normalfall nicht gefährlich, kann bei gehäuftem Auftreten jedoch Bienenvölker bedrohen. Das Land Vorarlberg rief Imker und Bevölkerung zur Mithilfe beim Schutz der Bienen auf.

Salzburger Gericht: Paul Fürst Erfinder der Mozartkugel

Salzburg - Die Salzburger Caf�-Konditorei Fürst darf sich weiterhin als Erfinderin der Mozartkugel bezeichnen. Wie das Landesgericht Salzburg nun feststellte, wurde die weltbekannte kugelförmige Praline im Jahr 1890 von Geschäftsgründer Paul Fürst erfunden - auch wenn es in den Jahren zuvor schon Produkte mit dem Namen "Mozartkugel" gab. Der Antrag eines Mitbewerbers, der Confiserie Josef Holzermayr, auf eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung wurde rechtskräftig abgewiesen.

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red