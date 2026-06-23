Libanon und Israel verhandeln erneut in Washington

Washington - Im Bemühen um einen dauerhaften Waffenstillstand im Libanon haben sich Vertreter beider Länder am Dienstag erneut in den USA getroffen. Die fünfte Gesprächsrunde habe in Washington begonnen, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Die USA streben als Vermittler eine umfassende Einigung an, um den Krieg Israels mit der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon zu beenden. Die Hisbollah nimmt an den Gesprächen aber nicht teil und lehnt diese ab.

Iran widerspricht USA: keine Einigung zu Atom-Inspektoren

Teheran/Luzern - Die Darstellungen von Washington und Teheran zum aktuellen Stand möglicher Absprachen über Atom-Inspektionen im Iran gehen auseinander. US-Präsident Donald Trump schrieb am Dienstag auf Truth Social, dass der Iran voll und ganz dem höchsten Standard an Nuklear-Inspektionen zugestimmt habe - und zwar zeitlich unbegrenzt. Der iranische UNO-Botschafter Ali Bahreini hatte zuvor Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen widersprochen.

AK: Mieter zahlten 2025 rund 168 Mio. Euro zu viel Miete

Wien - Trotz Mietpreisbremse zahlen Mieterinnen und Mieter laut Arbeiterkammer häufig unrechtmäßig zu hohe Mieten. "Es tun sich am Wohnungsmarkt zum Teil schreckliche Dinge - unfair ist hier noch ein Hilfsausdruck", sagte Thomas Ritt, Leiter der zuständigen AK-Abteilung, am Dienstag in Wien. Dabei seien Befristungen der "Kern dieses Mietwuchers", sie machten Mieter "unsicher und erpressbar". Allein 2025 beliefen sich die Überbezahlungen laut AK österreichweit auf rund 168 Mio. Euro.

Innenministerium motiviert Syrer mit Prämie zur Heimkehr

Wien - Das Innenministerium will Flüchtlinge aus Syrien motivieren, in ihre Heimat zurückzukehren. Daher wird es befristet in den Monaten Juli bis September eine Prämien-Aktion geben, wie Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gab. Seit dem Machtwechsel in Damaskus vor rund eineinhalb Jahren haben rund 2.000 Syrer Österreich verlassen, teils freiwillig, teils zwangsweise.

Drei bzw. zweieinhalb Jahre Haft für brutale Racheaktion

Wien - Am Landesgericht ist am Dienstagabend der Prozess um einen brutalen Übergriff auf drei Jugendliche am 6. Oktober 2025 in Wien-Donaustadt zu Ende gegangen. Die beiden 18- jährigen Haupttäter wurden zu drei bzw. zweieinhalb Jahren unbedingter Haft verurteilt. Die Sanktionen wurden als Zusatzstrafe ausgesprochen - es war auf vorangegangene Verurteilungen wegen terroristischer Vereinigung zu 18 bzw. neun Monaten Bedacht zu nehmen.

Mordermittlungen zu Todesfällen an Wiener Klinik

Wien - Im Zusammenhang mit überprüfungswürdigen Todesfällen an einer Wiener Klinik führt die Staatsanwaltschaft Wien ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes. Behördensprecherin Judith Ziska bestätigte am Dienstagnachmittag entsprechende APA-Informationen. Unter Verdacht steht ein ehemaliger Mitarbeiter, von dem sich die Klinik im vergangenen Februar einvernehmlich getrennt hat.

Beim Pharmakonzern Takeda wackeln rund 200 Jobs in Wien

Wien - Der japanische Pharmakonzern Takeda soll rund 200 Stellen in Österreich streichen. Betroffen sei vor allem der Bereich Forschung und Entwicklung zu Biologika in Wien, berichtet "Die Presse" am Dienstag (online). Bestätigt wurde die Zahl der abgebauten Stellen aber nicht. Zur APA hieß es, das diese geringer als 200 ausfallen werde. Eine konkrete Zahl könne man aber nicht nennen, weil der Prozess noch laufe, so Takeda. Gespräche für einen Sozialplan sind jedenfalls im Gange.

Schnellster Supercomputer steht jetzt in China

Peking/Washington - Zehn Jahre lang führten Rechner aus den USA die Rangliste der leistungsstärksten Computer der Welt an - nun hat ein chinesischer Supercomputer den Titel erobert: Lineshine führt die mit Spannung erwartete und am Montag auf der ISC-Konferenz in Hamburg veröffentlichte Top-500-Liste der schnellsten Computer der Welt an. Damit verdrängte Lineshine den bisherigen Spitzenreiter El Capitan des US-Energieministeriums auf den zweiten Platz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red