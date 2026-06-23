Libanon und Israel verhandeln erneut in Washington

Washington - Im Bemühen um einen dauerhaften Waffenstillstand im Libanon haben sich Vertreter beider Länder am Dienstag erneut in den USA getroffen. Die fünfte Gesprächsrunde habe in Washington begonnen, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Die USA streben als Vermittler eine umfassende Einigung an, um den Krieg Israels mit der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon zu beenden. Die Hisbollah nimmt an den Gesprächen aber nicht teil und lehnt diese ab.

Iran widerspricht USA: Keine Einigung zu Atominspektoren

Teheran/Luzern - Die Darstellungen von Washington und Teheran zum aktuellen Stand möglicher Absprachen über Atominspektionen im Iran gehen auseinander. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Truth Social, dass der Iran voll und ganz dem höchsten Standard an Nuklear-Inspektionen zugestimmt habe - und zwar zeitlich unbegrenzt. Der iranische UNO-Botschafter, Ali Bahreini, hatte zuvor Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen bei den jüngsten Verhandlungen widersprochen.

Rubio wirbt in Golfregion für umstrittenes Iran-Abkommen

Abu Dhabi - US-Außenminister Marco Rubio hat eine diplomatisch anspruchsvolle Reise in die Golfregion angetreten und wirbt bei den dortigen Verbündeten für das umstrittene Friedensabkommen mit dem Iran. Rubio traf Dienstagabend in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein und wird in den kommenden Tagen nach Kuwait und Bahrain reisen. Die arabischen Golfstaaten fürchten, dass die Vereinbarung dem Iran zu große Zugeständnisse macht und das Sicherheitsgefüge in der Region gefährdet.

USA feiern 250-jähriges Bestehen - Trump feiert sich selbst

Washington - In Washington fällt am Mittwoch der Startschuss zu den Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten. Unter dem Motto "Freedom 250" (Freiheit 250) sollen sie am Unabhängigkeitstag am 4. Juli ihren Höhepunkt erreichen. Auch dabei dreht sich wieder einmal alles um einen Mann: Präsident Donald Trump. Trump hat zum Auftakt Mittwochabend die "großartigste Kundgebung aller Zeiten" angekündigt.

Mordermittlungen zu Todesfällen an Wiener Klinik

Wien - Im Zusammenhang mit überprüfungswürdigen Todesfällen an einer Wiener Klinik führt die Staatsanwaltschaft Wien ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes. Behördensprecherin Judith Ziska bestätigte am Dienstagnachmittag entsprechende APA-Informationen. Unter Verdacht steht ein ehemaliger Mitarbeiter, von dem sich die Klinik im vergangenen Februar einvernehmlich getrennt hat.

Schnellster Supercomputer steht jetzt in China

Peking/Washington - Zehn Jahre lang führten Rechner aus den USA die Rangliste der leistungsstärksten Computer der Welt an - nun hat ein chinesischer Supercomputer den Titel erobert: Lineshine führt die mit Spannung erwartete und am Montag auf der ISC-Konferenz in Hamburg veröffentlichte Top-500-Liste der schnellsten Computer der Welt an. Damit verdrängte Lineshine den bisherigen Spitzenreiter El Capitan des US-Energieministeriums auf den zweiten Platz.

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red