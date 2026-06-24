Libanon und Israel verhandeln erneut in Washington

Washington - Im Bemühen um einen dauerhaften Waffenstillstand im Libanon haben sich Vertreter beider Länder am Dienstag erneut in den USA getroffen. Die fünfte Gesprächsrunde habe in Washington begonnen, berichtete die libanesische Nachrichtenagentur NNA. Die USA streben als Vermittler eine umfassende Einigung an, um den Krieg Israels mit der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon zu beenden. Die Hisbollah nimmt an den Gesprächen aber nicht teil und lehnt diese ab.

Rubio wirbt in Golfregion für umstrittenes Iran-Abkommen

Abu Dhabi - US-Außenminister Marco Rubio hat eine diplomatisch anspruchsvolle Reise in die Golfregion angetreten und wirbt bei den dortigen Verbündeten für das umstrittene Friedensabkommen mit dem Iran. Rubio traf Dienstagabend in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein und wird in den kommenden Tagen nach Kuwait und Bahrain reisen. Die arabischen Golfstaaten fürchten, dass die Vereinbarung dem Iran zu große Zugeständnisse macht und das Sicherheitsgefüge in der Region gefährdet.

UNO-Menschenrechtskommissar wirft Israel Zynismus vor

Wien - UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat Israel Zynismus im Umgang mit Palästinensern und der UNO vorgeworfen. "Ja, das ist nur zynisch", kommentiert Türk im APA-Interview ein vom israelischen Außenministerium zum Weltflüchtlingstag verbreitetes Comic-Video, das eine mit UNRWA (UNO-Palästinenserflüchtlingshilfswerk) beschriftete Fabrik zeigt, in der Flüchtlinge produziert werden. Gleichwohl ruft Türk zum Dialog mit Israel auf. Auch er habe "inoffizielle Kontakte" ins Land.

Funk-Störung legt deutschen Zugverkehr stundenlang lahm

Berlin/Wien - Eine mehrstündige Störung im digitalen Funknetz hat in der Nacht auf Mittwoch den Zugverkehr in ganz Deutschland vorübergehend zum Erliegen gebracht. Kurz nach Mitternacht gelang es Technikern der Deutschen Bahn nach Angaben von Konzernchefin Evelyn Palla, mit einem "Notfallsystem" das Problem zu beheben, und die ersten Züge rollten wieder. Das österreichische Netz war laut ÖBB-Angaben nicht von der Störung betroffen, allerdings mussten Züge an der Grenze anhalten.

USA feiern 250-jähriges Bestehen - Trump feiert sich selbst

Washington - In Washington fällt am Mittwoch der Startschuss zu den Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der Vereinigten Staaten. Unter dem Motto "Freedom 250" (Freiheit 250) sollen sie am Unabhängigkeitstag am 4. Juli ihren Höhepunkt erreichen. Auch dabei dreht sich wieder einmal alles um einen Mann: Präsident Donald Trump. Trump hat zum Auftakt Mittwochabend die "großartigste Kundgebung aller Zeiten" angekündigt.

Mordermittlungen zu Todesfällen an Wiener Klinik

Wien - Im Zusammenhang mit überprüfungswürdigen Todesfällen an einer Wiener Klinik führt die Staatsanwaltschaft Wien ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes. Behördensprecherin Judith Ziska bestätigte am Dienstagnachmittag entsprechende APA-Informationen. Unter Verdacht steht ein ehemaliger Mitarbeiter, von dem sich die Klinik im vergangenen Februar einvernehmlich getrennt hat.

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red