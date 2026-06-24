Wirtschaftskammer 2025 mit Bilanzverlust von 9,4 Mio. Euro

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) hat im Vorjahr einen deutliches Minus eingefahren. Die Arbeitgeber-Vertretung verzeichnete 2025 einen Bilanzverlust von 9,4 Mio. Euro, geplant war ein Verlust von 7 Mio. Euro, berichtet die "Kronen Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe). Der Betriebserfolg lag bei minus 10,5 Mio. Euro und somit um fast 2 Millionen schlechter als gedacht. Das negative Ergebnis nach Steuern betrug 7,7 Mio. Euro und fiel damit um fast 10 Prozent höher aus als erwartet.

Konservative Fujimori vor Wahlsieg in Peru

Lima - Bei der äußerst knappen Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru hat sich die konservative Kandidatin Keiko Fujimori nach offiziellen Angaben einen uneinholbaren Vorsprung gesichert. Wie die Wahlbehörde am späten Dienstagabend (Ortszeit) mitteilte, kommt die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori auf 50,11 Prozent der Stimmen. Ihr Vorsprung auf den linksgerichteten Rivalen Roberto Sanchez beträgt demnach 43.386 Stimmen. Sanchez erhebt Betrugsvorwürfe.

Rutte betont vor Trump-Treffen europäische Unterstützung

Washington/Brüssel - Kurz vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte die Unterstützung mehrerer europäischer Länder für die Vereinigten Staaten während des Iran-Kriegs hervorgehoben. "Was die NATO angeht, weiß ich, dass es Enttäuschung gibt, aber wir sollten auch bedenken, dass es sich hierbei um Einzelfälle handelt", sagte Rutte dem Sender Fox News. US-Präsident Donald Trump hatte den europäischen Verbündeten mangelnde Unterstützung vorgeworfen.

Allianz: Über 1.000 Schiffe sitzen im Persischen Golf fest

München - Im Persischen Golf sitzen nach einer Analyse der Allianz ungeachtet des Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Kriegs nach wie vor an die 1.150 Schiffe fest. Deutschlands größter Versicherungskonzern schätzt den Wert der blockierten Schiffe und ihrer Ladung auf etwa 125 Milliarden Dollar (etwa 110 Milliarden Euro). Eine Auflösung dieses Staus würde demnach auch bei einer Normalisierung der Verhältnisse mehrere Wochen dauern.

Tote bei Luftangriffen in Ukraine - Stromausfall auf Krim

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Bei russischen Luftangriffen sind in verschiedenen Regionen der Ukraine zumindest sechs Menschen getötet worden. Im Gebiet Dnipropetrowsk kamen nach Angaben der dortigen Staatsanwaltschaft drei Menschen durch Drohnenangriffe ums Leben, in Saporischschja wurde eine Frau durch Gleitbomben und in Cherson bzw. Charkiw jeweils ein Mann getötet. Auf der von Russland annektierten Krim-Halbinsel fiel indes nach einem ukrainischen Angriff auf Energieanlagen der Strom aus.

EU legt neue Grenzwerte für Arbeiterschutz fest

Brüssel/EU-weit - Arbeitnehmer in der EU sollen künftig besser vor bestimmten schädlichen Chemikalien geschützt werden. Vertreter von EU-Parlament und Mitgliedstaaten einigten sich am Abend auf neue Grenzwerte für mehrere Stoffe, die unter anderem in Batterien für E-Fahrzeuge vorkommen oder in der Stahlproduktion entstehen, wie die derzeitige zypriotische Ratspräsidentschaft mitteilte. Das soll in den kommenden 40 Jahren rund 1.700 Lungenkrebsfälle sowie 19.000 andere Erkrankungen verhindern.

US-Senat stimmt für Ende der US-Angriffe auf den Iran

Washington - Der von den Republikanern dominierte US-Senat hat einen Gesetzesentwurf zur Beendigung der US-Militäraktionen gegen den Iran gebilligt. Der Senat stimmte mit 50 zu 48 Stimmen für die Resolution, die Anfang Juni bereits vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden war. Das Votum hat keine Gesetzeskraft, gilt aber als symbolisches Zeichen, das den wachsenden Widerstand im Kongress gegen den Iran-Krieg widerspiegelt. Donald Trump zeigte sich empört.

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red