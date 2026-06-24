Höchste Hitze-Warnstufe am Wochenende im Nordosten

Wien - Die Geosphere Austria hat wegen der Hitzewelle für das kommende Wochenende die höchste Wetter-Warnstufe für den Nordosten Österreichs inklusive dem Raum Wels/Linz sowie in Graz, Klagenfurt und Villach ausgerufen. Die betroffenen Gebiete wurden am Mittwoch von Orange auf Rot gestellt. Das bedeutet, dass mit "extremer Hitzebelastung zu rechnen" ist. In allen Landeshauptstädten werden laut der Prognose am Samstag und Sonntag mehr als 35 Grad erwartet, in Wien bis zu 39 Grad.

Rund zweistündiger Totalausfall der Deutschen Bahn

Berlin/Wien - Nach der deutschlandweiten Störung ist der Zugverkehr nach Angaben der Deutschen Bahn Mittwochfrüh wieder reibungslos angelaufen. Es komme aber noch vereinzelt zu Folgeverspätungen. Das Netz der ÖBB war nicht betroffen, allerdings wurden insgesamt acht Nachtzüge von oder nach Österreich in Deutschland für zwei Stunden gestoppt und bekamen dadurch entsprechende Verspätung. Ebenso war der Güterverkehr betroffen, so ein ÖBB-Sprecher.

IAEA-Chef Grossi kündigt Atom-Inspektionen im Iran an

Washington/Teheran - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wird nach Angaben ihres Chefs Rafael Grossi Irans Atomanlagen inspizieren. Dies sei Teil des Rahmenabkommens zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten, betonte er. "Ob das übermorgen, nächste Woche oder in zehn Tagen passiert, ist eine wichtige, aber keine essenzielle Frage. Es wird passieren", sagte er am Mittwoch in einer Pressekonferenz bei dem Unfall-Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in Japan.

US-iranische Gespräche werden kommende Woche fortgesetzt

Bürgenstock - Nach einer ersten Verhandlungsrunde in der Schweiz sollen die Gespräche zwischen dem Iran und den USA nach Angaben des Vermittlers Pakistan kommende Woche fortgesetzt werden. "Die Gespräche werden kommende Woche wieder aufgenommen, ich vermute am Dienstag", sagte der Sprecher des Außenministeriums in Islamabad, Tahir Andrabi, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Möglich sei aber auch ein Beginn am Montag oder Mittwoch. Einzelheiten zum Ort der Gespräche nannte er nicht.

Wegwerfen von Zigaretten auf Spielplätzen bald verboten

Wien - Das Wegwerfen von Zigarettenstummeln sowie verwandten Produkten und Erzeugnissen auf Kinderspielplätzen wird österreichweit verboten. Das hat der Gesundheitsausschuss am Dienstag im Nationalrat beschlossen. Bei Missachtung der Bestimmungen drohen Verwaltungsstrafen in der Höhe von 500 Euro, in Wiederholungsfällen bis zu 2.000 Euro. Das Verbot tritt ab 20. August in Kraft. Hinweistafeln sollen dann darauf aufmerksam machen.

Israel und Libanon verhandeln über Zukunft besetzter Gebiete

Washington - Israel und der Libanon sprechen Vertretern beider Länder zufolge über einen von den USA unterstützten Plan, wonach israelische Truppen Teile der im Krieg mit der Hisbollah besetzten Gebiete an die libanesische Armee übergeben sollen. Die beteiligten libanesischen Soldaten würden von den USA ausgebildet und überprüft, um Verbindungen zur vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz auszuschließen, sagen israelische Regierungsvertreter.

Wirtschaftskammer 2025 mit Bilanzverlust von 9,4 Mio. Euro

Wien - Die Wirtschaftskammer (WKÖ) hat im Vorjahr ein deutliches Minus eingefahren. Die Arbeitgeber-Vertretung verzeichnete 2025 einen Bilanzverlust von 9,4 Mio. Euro, geplant war ein Verlust von 7 Mio. Euro, berichtet die "Kronen Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe). Der Betriebserfolg lag bei minus 10,5 Mio. Euro und somit um fast 2 Millionen schlechter als gedacht. Das negative Ergebnis nach Steuern betrug 7,7 Mio. Euro und fiel damit um fast 10 Prozent höher aus als erwartet.

Rutte betont vor Trump-Treffen europäische Unterstützung

Washington/Brüssel - Kurz vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte die Unterstützung mehrerer europäischer Länder für die Vereinigten Staaten während des Iran-Kriegs hervorgehoben. "Was die NATO angeht, weiß ich, dass es Enttäuschung gibt, aber wir sollten auch bedenken, dass es sich hierbei um Einzelfälle handelt", sagte Rutte dem Sender Fox News. US-Präsident Donald Trump hatte den europäischen Verbündeten mangelnde Unterstützung vorgeworfen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red