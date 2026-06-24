Höchste Hitzewarnstufe am Wochenende im Nordosten

Wien - Die Geosphere Austria hat wegen der Hitzewelle für das kommende Wochenende die höchste Wetterwarnstufe für den Nordosten Österreichs inklusive dem Raum Wels/Linz sowie in Graz, Klagenfurt und Villach ausgerufen. Die Gebiete wurden am Mittwoch von Orange auf Rot gestellt. Das bedeutet, dass mit "extremer Hitzebelastung zu rechnen" ist. Laut Vorhersage könnte am Sonntag der österreichweite Rekord von 40,5 Grad aus dem Jahr 2013 - gemessen in Bad Deutsch-Altenburg (NÖ) - fallen.

Guterres: Klima muss Priorität für Regierungen haben

Quimper/London - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat Regierungen dazu aufgerufen, die Anpassung an den Klimawandel zu einer zentralen Aufgabe zu machen. Angesichts zunehmender Klimarisiken müsse dringend gehandelt werden, um eine wachsende Finanzierungslücke zu schließen, sagte Guterres am Mittwoch bei der Klima-Veranstaltung "London Climate Action Week". Die Aufgabe der Anpassung sei bisher unterschätzt und chronisch unterfinanziert worden.

Vorzeitige Haftentlassungen vom Tisch

Wien - Die Amnestiepläne von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) sind vom Tisch. Die Koalitionspartner ÖVP und NEOS untermauerten am Mittwoch nach dem Ministerrat ihre Ablehnung gegen vorzeitige Haftentlassungen. Sporrer nahm dies "zur Kenntnis". Sie will nun weitere Vorschläge zur Entlastung der Haftanstalten vorlegen, etwa Alternativen zu kurzen unbedingten Haftstrafen insbesondere bei Jugendlichen.

Rubio bekräftigt US-Verpflichtung für Sicherheit der Emirate

Abu Dhabi - US-Außenminister Marco Rubio hat zum Auftakt einer Golfreise den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, getroffen und die Verpflichtung der USA für die Sicherheit des Landes bekräftigt. Rubio und Al Nahyan sprachen am Mittwoch außerdem über das Rahmenabkommen mit dem Iran, die Bemühungen um einen uneingeschränkten und sicheren Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz und "die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Region".

USA erklären mit Rahmenabkommen laut Teheran "Niederlage"

Bürgenstock - Mit dem Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs haben die USA nach den Worten des iranischen Verhandlungsführers Mohammad Baqer Qalibaf ihre "Niederlage" eingestanden. Die Absichtserklärung sei nicht durch "Druck oder Zwang" zustande gekommen, sondern durch den "Widerstand und den entschlossenen Willen der mutigen iranischen Nation", sagte Qalibaf am Mittwoch auf einer im iranischen Fernsehen übertragenen Konferenz in Aserbaidschan.

Weiter Unklarheit über Atom-Inspektionen im Iran

Washington/Teheran - In den laufenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten herrscht weiter Unklarheit zur Überwachung des iranischen Atomprogramms. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) soll nach Angaben ihres Chefs, Rafael Grossi, Irans Atomanlagen inspizieren. Dies sei Teil des Rahmenabkommens zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten, betonte er. Grossi äußerte sich bei einer Pressekonferenz bei dem Unfall-Kernkraftwerk im japanischen Fukushima Daiichi.

Ruf nach mehr Rechtsstaatlichkeit und gegen Korruption

Wien - Die Initiatoren des 2022 abgehaltenen Volksbegehrens für Rechtsstaatlichkeit und Antikorruption haben am Mittwoch eine Fünf-Jahres-Bilanz gezogen. In Summe seien aus allen 72 Empfehlungen bisher 18,96 Prozent umgesetzt worden, sagte Korruptionsexperte und Mitinitiator Martin Kreutner. Nur fünf Empfehlungen seien komplett umgesetzt worden. An die Politik richtet man nun zehn Empfehlungen, darunter die Forderung nach einer unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft.

Arbeiter starb nach 25-Meter-Sturz von Dach in Wien

Wien - Nach einem Sturz aus 25 Metern Höhe vom Dach eines Hauses in Wien-Mariahilf am Dienstag ist ein 21-Jähriger seinen schweren Verletzungen am Mittwochvormittag erlegen. Das erklärte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes der APA. Der Arbeiter hatte am Dach des Gebäudes auf der Linken Wienzeile einen Blitzableiter installiert, als er gegen 9.00 Uhr in die Tiefe stürzte. Zeugen wählten sofort den Notruf, wie die Landespolizeidirektion berichtete.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red