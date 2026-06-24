Waffenruhe im Libanon hält trotz Verstößen weitgehend

Washington/Beirut - Die Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz wird trotz gemeldeter Verstöße weitgehend eingehalten. Nach Eigenangaben griff das israelische Militär zwei Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon an. Zudem schossen israelische Soldaten laut libanesischen Medien auf zwei zivile Fahrzeuge nahe der Stadt Nabatieh. Außerdem tötete ein israelischer Drohnenangriff im Südlibanon laut örtlichen Angaben mindestens zwei Menschen.

Wittgenstein-Preis geht an Quantenphysiker Markus Aspelmeyer

Wien - Der Quantenphysiker Markus Aspelmeyer erhält den Wittgenstein-Preis 2026 des Wissenschaftsfonds FWF. Mit zwei Mio. Euro ist der "Austro-Nobelpreis" die höchstdotierte Wissenschaftsauszeichnung des Landes. Aspelmeyer arbeitet an der Uni Wien und der ÖAW an der Schnittstelle von Gravitation und Quantenphysik. Die Auszeichnung wurde Mittwochabend in Wien gleichzeitig mit den mit bis zu einer Mio. Euro dotierten FWF-ASTRA-Preisen verliehen, die an 18 talentierte Postdocs gehen.

Pilnacek-U-Ausschuss in abhörsicheres Lokal verlegt

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ist am Mittwoch in ein abhörsicheres Lokal verlegt worden. Anlass war die Befragung eines Rechtsmediziners, der ein privates Gutachten zum Tod des ehemaligen Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek erstellt hatte. Zur Klärung von Fragen, die etwa den Zustand des aufgefundenen Leichnams betreffen, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Dafür werden Unterlagen der höchsten Geheimhaltungsstufe 3 benötigt.

Hitze lässt Strompreise am späten Abend massiv steigen

Wien - Die Hitzewelle treibt derzeit auch den Strompreis in die Höhe - vor allem am Abend. Wer viertelstündlich schwankende Tarife nutzt, ist gut beraten, zwischen 19:30 und 22 Uhr sparsam zu sein. Da kostet etwa am heutigen Mittwoch die Kilowattstunde über 40 Cent, in der Spitzenviertelstunde sogar 85 Cent, zeigt die aktuelle Aufstellung auf der Seite Stromrechner.at. An der Strombörse EXAA lagen die Preise für den heutigen Mittwochabend in den Abendstunden bei 60 Cent je KWh.

Bauernhof in Osttirol stand in Vollbrand

Matrei in Osttirol - Ein Bauernhof in Matrei in Osttirol (Bezirk Lienz) ist in der Nacht auf Mittwoch in Vollbrand geraten und komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand, die Bewohner - zwei Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter sowie die 48-jährige Mutter und die 86-jährige Großmutter - konnten großteils selbstständig das Gebäude verlassen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Auch Kühe und Kälber wurden gerettet, einige Hühner verendeten hingegen. Die Brandursache war vorerst unklar.

Arbeiter starb nach 25-Meter-Sturz von Dach in Wien

Wien - Nach einem Sturz aus 25 Metern Höhe vom Dach eines Hauses in Wien-Mariahilf am Dienstag ist ein 21-Jähriger seinen schweren Verletzungen am Mittwochvormittag erlegen. Das erklärte eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes der APA. Der Arbeiter hatte am Dach des Gebäudes auf der Linken Wienzeile einen Blitzableiter installiert, als er gegen 9.00 Uhr in die Tiefe stürzte. Zeugen wählten sofort den Notruf, wie die Landespolizeidirektion berichtete.

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red