Waffenruhe im Libanon hält trotz Verstößen weitgehend

Washington/Beirut - Die Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz wird trotz gemeldeter Verstöße weitgehend eingehalten. Nach Eigenangaben griff das israelische Militär zwei Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon an. Zudem schossen israelische Soldaten laut libanesischen Medien auf zwei zivile Fahrzeuge nahe der Stadt Nabatieh. Außerdem tötete ein israelischer Drohnenangriff im Südlibanon laut örtlichen Angaben mindestens zwei Menschen.

Trump kassiert Niederlage vor Gericht zu Wählerregistrierung

Boston/Washington - US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Versuch, den Einfluss des Bundes auf Wahlvorschriften in den USA auszuweiten, eine weitere Niederlage vor Gericht kassiert. Eine Bundesrichterin in Boston schob einen Riegel zu bestimmten Punkten in einer Anordnung Trumps vor, mit der die Regeln zur Wählerregistrierung für Bundeswahlen verschärft worden wäre. Demnach hätte man einen Staatsbürgerschaftsnachweis vorlegen müssen, um an ein Formular zur Wählerregistrierung zu gelangen.

Hitzewelle in Europa sorgt für neue Temperaturrekorde

Paris - Die Hitzewelle in Westeuropa hat erneut zu Temperaturrekorden geführt. In Paris wurde am Mittwoch ein neuer Juni-Höchstwert von 40,9 Grad gemeldet. Auch in Großbritannien fiel zur Wochenmitte ein Juni-Rekord: Im südenglischen Gosport stieg das Thermometer auf 36,1 Grad und übertraf damit die bisherige Höchstmarke von 35,6 Grad aus den Jahren 1957 und 1976.

Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht

Kuwait-Stadt - Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran dürften nach den Worten von US-Außenminister Marco Rubio in der kommenden Woche weitergehen. Nach seinem Kenntnisstand würden die technischen Gespräche am Montag oder Dienstag fortgeführt, sagte Rubio am Flughafen in Kuwait City. Er gehe davon aus, es werde erneut in der Schweiz verhandelt.

Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Danzig ohne Selenskyj

Danzig (Gdansk) - Überschattet von Streit zwischen Warschau und Kiew beraten internationale Geber ab Donnerstag in Danzig über den Wiederaufbau der von Russland angegriffenen Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lässt sich in der Ostseestadt von Regierungschefin Julia Swyrydenko vertreten. Co-Gastgeber auf polnischer Seite ist Ministerpräsident Donald Tusk. Dafür reisen mehrere europäische Staats- und Regierungschefs an, darunter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

Letzte Befragung vor Sommerpause in Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek stellt am Donnerstag ein letztes Mal Fragen, bevor es in die Sommerpause geht. Als Auskunftspersonen sind zwei weitere Rechtsmediziner geladen - davon ein Privatgutachter und ein behördlich beauftragter Sachverständiger. Mitte September setzt der U-Ausschuss seine Arbeit fort, dann dürften auch prominente Politiker aus der ÖVP erstmals befragt werden.

50. Bachmann-Preis mit Rede von Helga Schubert eröffnet

Klagenfurt - Mit einer Neuerung sind am Mittwochabend die 50. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt eröffnet worden. Erstmals wurde der Festakt, der am Vortag des 100. Geburtstags der Dichterin Ingeborg Bachmann (1926-1973) stattfand, live von 3sat übertragen - weswegen die Veranstaltung gestrafft werden musste. So wurde die Lesereihenfolge bereits tags zuvor ausgelost. Auch die Eröffnungsrede, die Klagenfurter Rede zur Literatur, musste kurzgefasst vorgetragen werden.

Wifo und IHS präsentieren neue Konjunkturprognose

Wien - Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS legen am Donnerstagvormittag ihre aktualisierte Prognose für Österreichs Wirtschaft und das gesamtstaatliche Defizit vor. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs bremsen das Wirtschaftswachstum. Die Iran-USA-Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende haben zuletzt die Öl- und Spritpreise aber wieder stark sinken lassen. Im April hatten Wifo und IHS für heuer ein Wirtschaftswachstum von 0,9 bzw. 0,5 Prozent prognostiziert.

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red