Regierung ruft nach Erdbeben in Venezuela Notstand aus

Caracas/Tokio - Bei zwei schweren Erdbeben in Venezuela sind am Mittwoch ersten Erkenntnissen zufolge mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen und rund 700 weitere verletzt worden. Zahlreiche Tote werden befürchtet. Aus dem besonders betroffenen Bundesstaat La Guaira gebe es noch keine Opferzahlen, sagte die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodr�guez. Der Bundesstaat an der Karibikküste sei "ein Katastrophengebiet". Das doppelte Erdbeben sei eine "wahrhafte Tragödie" für Venezuela.

Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Danzig ohne Selenskyj

Danzig (Gdansk) - Überschattet vom Streit zwischen Warschau und Kiew beraten internationale Geber ab Donnerstag in Danzig (Gdańsk) über den Wiederaufbau der von Russland angegriffenen Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lässt sich in der Ostseestadt von Regierungschefin Julia Swyrydenko vertreten. Co-Gastgeber auf polnischer Seite ist Ministerpräsident Donald Tusk. Er sagte der Ukraine die Unterstützung Polens zu. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt ebenfalls teil.

Letzte Befragung vor Sommerpause in Pilnacek-U-Ausschuss

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek stellt am Donnerstag ein letztes Mal Fragen, bevor es in die Sommerpause geht. Als Auskunftspersonen sind zwei weitere Rechtsmediziner geladen - davon ein Privatgutachter und ein behördlich beauftragter Sachverständiger. Mitte September setzt der U-Ausschuss seine Arbeit fort, dann dürften auch prominente Politiker aus der ÖVP erstmals befragt werden.

Wifo und IHS präsentieren neue Konjunkturprognose

Wien - Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS legen am Donnerstagvormittag ihre aktualisierte Prognose für Österreichs Wirtschaft und das gesamtstaatliche Defizit vor. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs bremsen das Wirtschaftswachstum. Die Iran-USA-Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende haben zuletzt die Öl- und Spritpreise aber wieder stark sinken lassen. Im April hatten Wifo und IHS für heuer ein Wirtschaftswachstum von 0,9 bzw. 0,5 Prozent prognostiziert.

Mann stach auf Partnerin ein - 66-Jährige in Lebensgefahr

Niederwölz - Ein 68-Jähriger im obersteirischen Niederwölz (Bezirk Murau) dürfte Mittwochabend seine 66-jährige Lebensgefährtin attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Danach sprang er offenbar mit Suizidabsicht vom Balkon und erlitt dabei multiple Verletzungen. Nachbarn, die Lärm gehört hatten, halfen dem Opfer. Der Mann dürfte laut ersten Erhebungen auf sie eingestochen haben, hieß es Donnerstagfrüh in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

100.000 Schmuggel-Zigaretten in Gefriertruhe versteckt

Nickelsdorf - Bei einer Kontrolle am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist der Schmuggel von mehr als 100.000 Zigaretten aufgeflogen. Die Ware war in einer Gefriertruhe versteckt. Gegen den 35-jährigen Lenker werde nun wegen Verdachts der Abgabenhehlerei ermittelt, teilte das Finanzamt am Donnerstag mit.

Chinas Außenminister Wang Yi empfängt Meinl-Reisinger

Peking/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wird am Donnerstag in Peking von ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi empfangen. Dabei will die Ministerin laut Medienberichten die Lage der Menschenrechte und Pressefreiheit ansprechen. Hauptthema werden aber die Wirtschaftsbeziehungen, berichtete das Ö1-Morgenjournal des ORF. "Vereinfacht gesagt: China muss offener werden, damit wir auch offen bleiben können. Das ist gerade auch für Österreich sehr wichtig", betonte sie.

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red