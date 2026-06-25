Tausende Todesopfer nach Erdbeben in Venezuela befürchtet

Caracas/Tokio - Bei zwei schweren Erdbeben in Venezuela sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen und rund 700 weitere verletzt worden. In und um die Hauptstadt Caracas stürzten Dutzende Gebäude ein. Die US-Erdbebenwarte USGS befürchtet jedoch weitaus höhere Opferzahlen. Einer Modellrechnung der Behörde zufolge könnte die Zahl der Toten in die Tausende gehen; eine Zahl von mehr als 10.000 Toten sei wahrscheinlich.

Wifo/IHS erwarten heuer BIP-Plus von bis zu 0,9 Prozent

Wien - Österreichs Wirtschaft soll trotz Iran-Krieg heuer real um 0,8 Prozent (IHS) bzw. 0,9 Prozent (Wifo) wachsen. Das Wifo bestätigte am Donnerstag die BIP-Prognose für das laufende Jahr, das IHS erhöhte die Wachstumsaussichten um 0,3 Prozentpunkte. "Das ist nicht stürmisch, das ist ganz passabel angesichts der Krisen", kommentierte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr die Wachstumszahlen. Für IHS-Direktor Holger Bonin ist Österreichs Wirtschaft "noch einmal davongekommen".

Wifo/IHS sehen Budgetdefizit heuer bei 4 Prozent

Wien - Trotz eines strikten Sparkurses wird das Budgetdefizit nach einer aktuellen Prognose der Wirtschaftsforscher Wifo und IHS in den Jahren 2026 und 2027 nur geringfügig kleiner. Für heuer prognostizieren beide Institute ein gesamtstaatliches Defizit von vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), für das kommende Jahr 3,7 Prozent. Damit bleibt Österreich deutlich über den von der EU erlaubten drei Prozent. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) peilt diese Zielmarke 2028 an.

Ermittlungen in Linz wegen illegaler Pass-Vergabe

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs eingeleitet, weil beim Land Oberösterreich Staatsbürgerschaften nicht rechtmäßig vergeben worden sein könnten. Konkret geht es um eine Mitarbeiterin, deren Dienstverhältnis inzwischen gelöst wurde. Sie wird verdächtigt in vier Fällen den österreichischen Pass illegal ausgegeben zu haben. Das Land hatte selbst eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geschickt.

EU zahlt Ukraine erste Milliarden aus neuem Darlehen aus

Danzig (Gdansk) - Die Ukraine erhält am Donnerstag die erste Zahlung des 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehens der EU. Rund drei Milliarden Euro Makrofinanzhilfen würden ausgezahlt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine im polnischen Danzig. In den kommenden Tagen solle zudem zusätzliches Geld für die Drohnenproduktion an Kiew fließen.

Weitere Rechtsmediziner im Pilnacek-U-Ausschuss am Wort

Wien - In der letzten Sitzung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Causa Pilnacek vor der Sommerpause sind am Donnerstag zwei weitere Rechtsmediziner geladen. Zunächst wurde der Berliner Privatgutachter Michael Tsokos befragt, der von Buchautor und Ex-Politiker Peter Pilz beauftragt worden war. Am Nachmittag soll dann der von der Staatsanwaltschaft Krems beauftragte Rechtsmediziner Christian Matzenauer zu Wort kommen.

Mann stach auf Partnerin ein - 66-Jährige in Lebensgefahr

Niederwölz - Ein 68-Jähriger im obersteirischen Niederwölz (Bezirk Murau) dürfte Mittwochabend seine 66-jährige Lebensgefährtin attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Danach sprang er offenbar mit Suizidabsicht vom Balkon und erlitt dabei multiple Verletzungen. Nachbarn, die Lärm gehört hatten, halfen dem Opfer. Der Mann dürfte laut ersten Erhebungen auf sie eingestochen haben, hieß es Donnerstagfrüh in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Feiern zu 80 Jahre Vespa in Rom mit vielen Österreichern

Rom/Pontedera - Die Vespa feiert 80-jährigen Geburtstag. Aus diesem Anlass finden in Rom von Donnerstag bis einschließlich Sonntag zahlreiche Veranstaltungen und Paraden statt, zu denen Teilnehmer aus ganz Europa erwartet werden. Im Bereich des Foro Italico und des Stadio dei Marmi ist ein internationales Treffen von Mitgliedern der Vespa-Clubs geplant. Mehrere zehntausend "Vespisti" aus der ganzen Welt werden in Rom erwartet.

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red