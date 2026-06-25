Tausende Todesopfer nach Erdbeben in Venezuela befürchtet

Caracas/Tokio - Bei zwei schweren Erdbeben in Venezuela sind mindestens 164 Menschen gestorben. Fast 1.000 Menschen seien verletzt worden, sagte Venezuelas amtierende Präsidentin Delcy Rodriguez. Experten gehen von deutlich höheren Opferzahlen aus. Bei den Erdstößen der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwochabend Ortszeit wurden demnach rund 30 Nachbeben registriert. Zahlreiche Gebäude stürzten ein. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden und weiteren Opfern.

Wifo/IHS erwarten heuer BIP-Plus von bis zu 0,9 Prozent

Wien - Österreichs Wirtschaft soll trotz Iran-Krieg heuer real um 0,8 Prozent (IHS) bzw. 0,9 Prozent (Wifo) wachsen. Das Wifo bestätigte am Donnerstag die BIP-Prognose für das laufende Jahr, das IHS erhöhte die Wachstumsaussichten um 0,3 Prozentpunkte. "Das ist nicht stürmisch, das ist ganz passabel angesichts der Krisen", kommentierte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr die Wachstumszahlen. Für IHS-Direktor Holger Bonin ist Österreichs Wirtschaft "noch einmal davongekommen".

Wifo/IHS sehen Budgetdefizit heuer bei 4 Prozent

Wien - Trotz eines strikten Sparkurses wird das Budgetdefizit nach einer aktuellen Prognose der Wirtschaftsforscher Wifo und IHS in den Jahren 2026 und 2027 nur geringfügig kleiner. Für heuer prognostizieren beide Institute ein gesamtstaatliches Defizit von 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), für das kommende Jahr 3,7 Prozent. Damit bleibt Österreich deutlich über den von der EU erlaubten 3 Prozent. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) peilt diese Zielmarke 2028 an.

EU zahlt Ukraine erste Milliarden aus neuem Darlehen aus

Danzig (Gdansk) - Die Ukraine erhält am Donnerstag die erste Zahlung des 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehens der EU. Rund drei Milliarden Euro Makrofinanzhilfen würden ausgezahlt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine im polnischen Danzig. In den kommenden Tagen solle zudem zusätzliches Geld für die Drohnenproduktion an Kiew fließen.

Mehr als 200 Hitzetote in Spanien seit Sonntag

Madrid - Wegen der Rekordhitze in großen Teilen Europas sind in Spanien in den vergangenen Tagen nach Behördenangaben mehr als 200 Menschen gestorben. Mindestens 212 Todesfälle zwischen Sonntag und Mittwoch könnten den extremen Temperaturen zugeordnet werden, erklärte das Gesundheitsinstitut Carlos III. am Donnerstag.

Zahl der Hitzetage und Tropennächte nimmt zu

Wien - Die Zahl der Hitzetage mit mindestens 30 Grad und der Tropennächte mit nicht weniger als 20 Grad hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. Die Rekorde liegen in den meisten Landeshauptstädten bei über 40 Hitzetagen in einem Jahr. In Eisenstadt gab es von 2020 bis 2025 im Schnitt 31,8 Hitzetage jährlich, in der Klimaperiode 1961 bis 1990 waren es noch 11,4 und 1991 bis 2020 bereits 21,0, berichtete Geosphere Austria am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Drei Leichen aus Marchfeldkanal in Niederösterreich geborgen

Gerasdorf bei Wien - Drei Tote sind am Donnerstag bei Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) im Marchfeldkanal entdeckt worden. Die Leichen wurden geborgen, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage einen "Kurier"-Bericht. Weitere Details wurden vorerst nicht bekanntgegeben. Die Männer hatten Berichten zufolge einen Ausflug mit Stand Up Paddles unternommen und galten als vermisst. Im Zuge einer Suchaktion wurden die Leichen gefunden, Taucher der Berufsfeuerwehr Wien bargen die Toten.

Fachärzte fordern gezielte Patientenlenkung

Wien - Der Berufsverband Fachärzt:innen Österreich fordert eine gezielte Patientenlenkung - und zwar "weg von den teuren Spitalsambulanzen hin zu den kostengünstigeren Fachärzten". Der niedergelassene Bereich könne die kostenintensiven Spezial- und Fachambulanzen in den Spitälern entlasten, zeigte man sich bei einer Pressekonferenz überzeugt. Untermauert wurde die Forderung mit einer IFES-Studie, derzufolge die Zufriedenheit der Patienten mit den Kassen-Fachärzten groß ist.

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red