Tausende Todesopfer nach Erdbeben in Venezuela befürchtet

Caracas/Tokio - Bei zwei schweren Erdbeben in Venezuela sind mindestens 164 Menschen gestorben. Fast 1.000 Menschen seien verletzt worden, sagte Venezuelas amtierende Präsidentin Delcy Rodriguez. Experten gehen von deutlich höheren Opferzahlen aus. Bei den Erdstößen der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwochabend Ortszeit wurden demnach rund 30 Nachbeben registriert. Zahlreiche Gebäude stürzten ein. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden und weiteren Opfern.

Wifo/IHS erwarten heuer BIP-Plus von bis zu 0,9 Prozent

Wien - Österreichs Wirtschaft soll trotz Iran-Krieg und Energiepreisschock heuer um 0,8 Prozent (IHS) bzw. 0,9 Prozent (Wifo) wachsen. Das Wifo bestätigte am Donnerstag die BIP-Prognose für 2026, das IHS erhöhte die Wachstumsaussichten um 0,3 Prozentpunkte. "Das ist nicht stürmisch, das ist ganz passabel angesichts der Krisen", kommentierte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr die Wachstumszahlen. Für IHS-Direktor Holger Bonin ist die Wirtschaft "noch einmal davongekommen".

Laut Budgetdienst wackelt Defizit-Ziel ab 2028

Wien - Der Budgetdienst des Parlaments hat das Doppelbudget 2027/28 analysiert und kommt zum Schluss, dass das geplante Defizitziel wackelt. Der Zielpfad sieht für 2028 ein Maastricht-Defizit von drei Prozent des BIP vor. Mit den geplanten Maßnahmen werde dieses unter den aktuellen makroökonomischen Annahmen jedoch nicht erreicht, lautet die am Donnerstag veröffentlichte Einschätzung. Zudem werde die Schuldenquote bis 2031 trotz rückläufiger Defizite auf 85 Prozent des BIP steigen.

EU zahlt Ukraine erste Milliarden aus neuem Darlehen aus

Danzig (Gdansk) - Die Ukraine erhält am Donnerstag die erste Zahlung des 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehens der EU. Rund drei Milliarden Euro Makrofinanzhilfen würden ausgezahlt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine im polnischen Danzig. In den kommenden Tagen solle zudem zusätzliches Geld für die Drohnenproduktion an Kiew fließen.

Mehr als 200 Hitzetote in Spanien seit Sonntag

Madrid - Wegen der Rekordhitze in großen Teilen Europas sind in Spanien in den vergangenen Tagen nach Behördenangaben mehr als 200 Menschen gestorben. Mindestens 212 Todesfälle zwischen Sonntag und Mittwoch könnten den extremen Temperaturen zugeordnet werden, erklärte das Gesundheitsinstitut Carlos III. am Donnerstag. In Frankreich gab es indes neue Temperaturrekorde.

Drei Leichen aus Marchfeldkanal in Niederösterreich geborgen

Gerasdorf bei Wien/Wien - Drei Tote sind am Donnerstag aus dem Marchfeldkanal bei Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) geborgen worden. Die Männer hatten einen Ausflug mit Stand Up Paddles unternommen. Am Mittwoch hatte die Mutter eines 27-Jährigen ihren Sohn in Wien als abgängig gemeldet, weil sie ihn nicht erreicht hatte. Im Rahmen einer großen Suchaktion wurden die Leichen gefunden. Die Polizei gehe nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Unfall aus, sagte Sprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage.

Ermittlungen in Linz wegen illegaler Pass-Vergabe

Linz - Die Staatsanwaltschaft Linz hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs eingeleitet, weil beim Land Oberösterreich bei den Staatsbürgerschaften nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Konkret geht es um eine Mitarbeiterin, deren Dienstverhältnis inzwischen gelöst wurde. Sie wird verdächtigt, einen österreichischen Pass illegal ausgegeben zu haben. In drei weiteren Fällen der Sachbearbeiterin machte die rasche Bearbeitungszeit der Anträge stutzig.

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red