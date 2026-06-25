Tausende Todesopfer nach Erdbeben in Venezuela befürchtet

Caracas/Tokio - Bei zwei schweren Erdbeben in Venezuela sind mindestens 164 Menschen gestorben. Fast 1.000 Menschen seien verletzt worden, sagte Venezuelas amtierende Präsidentin Delcy Rodriguez. Experten gehen von deutlich höheren Opferzahlen aus. Bei den Erdstößen der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwochabend Ortszeit wurden demnach rund 30 Nachbeben registriert. Zahlreiche Gebäude stürzten ein. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden und weiteren Opfern.

Wifo/IHS erwarten heuer BIP-Plus von bis zu 0,9 Prozent

Wien - Österreichs Wirtschaft soll trotz Iran-Krieg und Energiepreisschock heuer um 0,8 Prozent (IHS) bzw. 0,9 Prozent (Wifo) wachsen. Das Wifo bestätigte am Donnerstag die BIP-Prognose für 2026, das IHS erhöhte die Wachstumsaussichten um 0,3 Prozentpunkte. "Das ist nicht stürmisch, das ist ganz passabel angesichts der Krisen", kommentierte Wifo-Direktor Gabriel Felbermayr die Wachstumszahlen. Für IHS-Direktor Holger Bonin ist die Wirtschaft "noch einmal davongekommen".

US-Höchstgericht ebnet Weg für Massenabschiebung

Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat Präsident Donald Trump im Streit um die Abschiebung Hunderttausender Zuwanderer Recht gegeben. Die mehrheitlich konservativen Supreme-Court-Richter entschieden am Donnerstag mit sechs zu drei Stimmen, dass die Trump-Regierung den Schutzstatus für Menschen aus bestimmten Ländern ohne juristische Überprüfung aufheben kann. Damit können die US-Behörden die Abschiebung von rund 350.000 Menschen aus Haiti und von rund 6.000 Syrern veranlassen.

Unter Trump immer mehr Todesfälle im ICE-Gewahrsam

New York/Washington - Die Zahl der Todesfälle im Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörde ICE hat Menschenrechtsgruppen zufolge den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren erreicht. Der Anteil an der Gesamtzahl der ICE-Inhaftierten stieg von Jänner 2025 - dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump - bis Jänner 2026 um 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht von Human Rights Watch und Physicians for Human Rights hervorgeht.

Gutachten: Chancen für AfD-Verbotsantrag stehen gut

Berlin - Ein von Juristen und weiteren Experten verfasstes Gutachten sieht gute Erfolgschancen für einen AfD-Verbotsantrag vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht. Die von ihnen zusammengetragenen Belege sorgen auch politisch für Aufmerksamkeit. Die acht Autorinnen und Autoren, die das umfangreiche Gutachten für die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) erstellt haben, begründen ihre Einschätzung besonders mit Verstößen gegen das Demokratieprinzip und die Menschenwürdegarantie.

EU zahlt Ukraine erste Milliarden aus neuem Darlehen aus

Danzig (Gdansk) - Die Ukraine erhält am Donnerstag die erste Zahlung des 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehens der EU. Rund drei Milliarden Euro Makrofinanzhilfen würden ausgezahlt, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine im polnischen Danzig. In den kommenden Tagen solle zudem zusätzliches Geld für die Drohnenproduktion an Kiew fließen.

Chinas Außenminister Wang Yi empfing Meinl-Reisinger

Peking/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ist am Donnerstag in Peking von ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi empfangen worden. Es ist laut Außenministerium der erste Besuch bei einem der fünf ständigen Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat, seit Österreich Anfang Juni von der UNO-Generalversammlung als nicht-ständiges Mitglied für 2027/28 in den Sicherheitsrat gewählt wurde. Nach der Außenministerin werden heuer noch weitere österreichische Vertreter China besuchen.

Zwölf Jahre Haft für im Streit um Politik erstochenen Mann

Wien - Ein Streit um politische Themen hat am 29. November 2025 einen 49-jährigen Mann in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt das Leben gekostet. Ein 57-Jähriger versetzte ihm mit einem Messer mit einer Klingenlänge von 25 Zentimetern zwei Stiche in den Rücken, wovon einer mit derartiger Wucht geführt wurde, dass er dem Opfer bis ins Herz drang. Der 49-Jährige verstarb am Tatort. Der 57-Jährige wurde am Donnerstag am Landesgericht zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

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red