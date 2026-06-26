Zahl der Toten bei Erdbeben in Venezuela auf 235 gestiegen

Caracas - Nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der bestätigten Toten auf 235 gestiegen. Das gab Gesundheitsminister Carlos Alvarado am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Noch immer ist das ganze Ausmaß der Katastrophe nicht abschätzbar. Washington mobilisierte 150 Millionen US-Dollar (132 Mio. Euro), US-Präsident Donald Trump bekräftigte bei einem Abendessen mit Farmern im Weißen Haus, dass sein Land Venezuela helfen werde. Auch das US-Militär soll dabei unterstützen.

Selenskyj billigt 40-tägige Offensive gegen Russland

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach Beratungen mit dem Geheimdienstchef eine 40-tägige Offensive gegen russische Ziele gebilligt. Ziel der Operation sei es, Druck auf den Aggressor auszuüben, um ein Ende des Krieges zu erzwingen, postete Selenskyj auf Telegram. Indes wurden nach Behördenangaben bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew mindestens zwei Menschen verletzt, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit.

Israel tötet sechs Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon

Beirut - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der von ihr festgelegten "Sicherheitszone" im Südlibanon sechs Mitglieder der Hisbollah-Miliz getötet. Diese hätten für die Soldaten eine Gefahr dargestellt, teilte die Armee mit. Es habe sich um zwei Zwischenfälle gehandelt. Eigentlich herrscht zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah im Libanon seit vergangenem Freitag eine Waffenruhe. Zuletzt wurde die Feuerpause nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen eingehalten.

Taylor Swift und Travis Kelce heiraten offenbar am 3. Juli

New York - In den USA steht die Promi-Hochzeit des Jahres offenbar kurz bevor. Die "New York Times" berichtete in ihrer Donnerstagausgabe, Pop-Superstar Taylor Swift und der Football-Spieler Travis Kelce von den Kansas City Chiefs hätten für den 2. und 3. Juli die Arena Madison Square Garden in New York reserviert. Viele US-Medien gehen davon aus, dass die Hochzeit der beiden 36-Jährigen am 3. Juli stattfinden könnte. Verlobt hatten sich die beiden im August des Vorjahres.

Reformkommission von SOS-Kinderdorf präsentiert Ergebnisse

Wien - Die nach den bekannt gewordenen Missständen an Standorten von SOS-Kinderdorf gegründete unabhängige Reformkommission unter der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Irmgard Griss, präsentiert am Freitag erste Ergebnisse. Ziel der Untersuchung war, die Übergriffe sowie damit zusammenhängende Strukturen zu untersuchen, um daraus Empfehlungen für die Organisation abzuleiten.

Mann in Tiroler Wohnung niedergestochen - Täter flüchtig

Innsbruck - Ein Mann ist Donnerstagnachmittag in einer Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Wilten im Zuge einer Auseinandersetzung von einem vorerst unbekannten Täter niedergestochen worden. Das Opfer wies mehrere Stichverletzungen auf und wurde in die Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei am Abend. Es bestand akute Lebensgefahr. Der Täter befand sich auf der Flucht. Die näheren Hintergründe waren vorerst nicht bekannt.

US-Höchstgericht bestätigt Trumps harten Migrationskurs

Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat den harten Kurs von Präsident Donald Trump in der Migrationspolitik in zwei Grundsatzurteilen bestätigt. Die mehrheitlich konservativen Supreme-Court-Richter ebneten am Donnerstag den Weg für die Abschiebung Hunderttausender Menschen aus Haiti und Syrien, die jahrelang besonderen Schutz genossen. Zudem erklärten die Richter Zurückweisungen an der Grenze zu Mexiko für rechtmäßig. Das Weiße Haus sprach von wichtigen "Siegen" für Trump.

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red