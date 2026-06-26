Zahl der Toten bei Erdbeben in Venezuela auf 235 gestiegen

Caracas - Nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Toten auf 235 gestiegen. Mehr als 4.300 Verletzte seien bisher in Krankenhäusern behandelt worden. Das gab Gesundheitsminister Carlos Alvarado am Donnerstag bekannt. Noch ist das ganze Ausmaß der Katastrophe nicht abschätzbar. Allein im Bundesstaat La Guaira sind mehr als 70.000 Familien von der Katastrophe betroffen, teilte Innenminister Diosdado Cabello bei einem Besuch in dem schwer getroffenen Gebiet mit.

Japan ordnet Massenevakuierung vor Taifun an

Tokio/Taipeh - In Japan sollen sich mehr als zwei Millionen Menschen vor dem herannahenden Taifun "Mekkhala" in Sicherheit bringen. Begleitet wurde die Evakuierungsorder am Freitag von Warnungen vor Überschwemmungen und Erdrutschen. Dutzende Zugverbindungen wurden annulliert, viele Schnellstraßen gesperrt und 200 Flüge gestrichen. "Mekkhala" trifft nach Angaben der japanischen Wetterbehörde insbesondere den Westen des Landes.

Dreijähriger nach Badeunfall in der Steiermark wiederbelebt

St. Barbara im Mürztal - Ein dreijähriger Bub hat Donnerstagnachmittag nach einem Badeunfall im St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) wiederbelebt werden müssen. Der Kleine war mit anderen Kindern im Bereich der Kinderrutsche. Plötzlich trieb er mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Zwei Badegäste zogen ihn heraus und begannen mit der Reanimation. Diese wurde von zwei Notärzten fortgesetzt, bis der Bub stabil war. Dann wurde er in die Kinderklinik geflogen.

Russland meldet massive ukrainische Angriffe auf Moskau

Moskau - Die Ukraine hat nach russischen Angaben in der Nacht auf Freitag massive Drohnenangriffe auf Moskau gestartet. Innerhalb von etwa einer Stunde seien mindestens 28 auf Moskau zusteuernde Drohnen zerstört worden, erklärte der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin. Bei einem Drohnenangriff auf die russische Region Tula wurde nach Angaben des dortigen Gouverneurs eine Industrieanlage in der Stadt Nowomoskowsk beschädigt.

Reformkommission von SOS-Kinderdorf präsentiert Ergebnisse

Wien - Die nach den bekannt gewordenen Missständen an Standorten von SOS-Kinderdorf gegründete unabhängige Reformkommission unter der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Irmgard Griss, präsentiert am Freitag erste Ergebnisse. Ziel der Untersuchung war, die Übergriffe sowie damit zusammenhängende Strukturen zu untersuchen, um daraus Empfehlungen für die Organisation abzuleiten.

Knapp ein Fünftel der Österreicher hat eine Allergie

Linz - Tränende Augen, die Nase verstopft, das blühende Grün ist der erklärte Feind - 17 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen, in absoluten Zahlen rund 1,3 Millionen Menschen, leiden unter einer Allergie, die meisten davon unter Heuschnupfen bzw. einer Pollenallergie. Besonders betroffen sind Frauen von 16 bis 49 Jahren. 81 Prozent der Landsleute bleiben von Allergien und Unverträglichkeiten verschont, ergab ein aktueller IMAS Report.

Mieten für Wohnungen in New York werden eingefroren

New York - In der für ihre hohen Lebenskosten berühmt-berüchtigten US-Metropole New York werden die Mieten von rund einer Million Wohnungen eingefroren. Dies beschloss am Donnerstag das für die Mietregulierung zuständige Gremium. Die Entscheidung ist ein großer Erfolg für den neuen Bürgermeister Zohran Mamdani. Der linksgerichtete Politiker hatte sein Amt im Jänner mit dem Versprechen angetreten, das Leben in der 8,5-Millionen-Einwohner-Metropole erschwinglicher zu machen.

Bereits mehr als 300 Ebola-Tote im Kongo

Kinshasa - In der Demokratischen Republik Kongo breitet sich das Ebola-Virus weiter aus. Die Zahl der bestätigten Fälle ist nach Regierungsangaben vom Donnerstag (Ortszeit) auf 1.155 gestiegen, darunter sind 304 Tote. Allein innerhalb von 24 Stunden seien bis Mittwoch 37 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle verzeichnet worden, hieß es in einem Lagebericht. Gesundheitsbehörden erklärten, eine intensivierte Überwachung ermögliche eine frühere Erkennung der Infektionen.

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red