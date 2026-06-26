SOS-Kinderdorf: Kommission kritisiert Aufarbeitung

Wien - Die nach den bekanntgewordenen Missständen an Standorten von SOS-Kinderdorf gegründete unabhängige Reformkommission unter der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Irmgard Griss, hat am Freitag erste Ergebnisse präsentiert. Es wurde Gerüchten, vor allem was den Missbrauch durch den Gründer der Organisation, Hermann Gmeiner, betrifft, "nicht nachgegangen", sagte Griss. "Man hat versucht, das Ganze unter der Decke zu halten", so das Fazit der Kommission.

Zahl der Toten bei Erdbeben in Venezuela auf 589 gestiegen

Caracas - Nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 589 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, wie Übergangspräsidentin Delcy Rodr�guez am Freitag bei einem Treffen mit Militärs und Beamten berichtete. Die Zahl der Verletzten hatte die Regierung am Vorabend mit 4.300 angegeben. Unter den Trümmern eingestürzter Häuser werden noch zahlreiche Menschen vermisst.

Experten vermissen bei Budget-Hearing Strukturreformen

Wien - Die Anstrengungen der Regierung zur Konsolidierung des Budgets senken zwar das Defizit: Sie reichen aus Sicht der meisten Expertinnen und Experten, die am Freitag zu einem Hearing im parlamentarischen Budgetausschuss geladen waren, mittelfristig aber nicht aus, um den Haushalt nachhaltig in Ordnung zu bringen. Skepsis überwog auch bei der Frage, ob die angestrebte Senkung des Budgetdefizits auf die erlaubten 3 Prozent des BIP bis 2028 mit dem Doppelbudget erreichbar ist.

Abgaben für ältere und geringfügige Beschäftigte steigen

Wien - Die Abgaben für ältere Arbeitnehmer und geringfügig Beschäftigte steigen. Auch Arbeitnehmer über 63 Jahren müssen ab 2027 Arbeitslosenversicherungsbeiträge zahlen. Die Dienstgeberabgabe für geringfügig Beschäftigte wird von 19,4 auf 23 Prozent angehoben. Gleichzeitig bleibt die Geringfügigkeitsgrenze bei 551,10 Euro eingefroren. Die Maßnahmen sollen am Freitagnachmittag laut Sozialministerium im Budgetausschuss per Abänderungsantrag beschlossen werden.

Russische Behörden rufen Ausnahmezustand auf Krim aus

Simferopol - Die von Russland eingesetzten Behörden auf der Halbinsel Krim rufen den Ausnahmezustand aus. Die Maßnahme solle bei der Bewältigung wirtschaftlicher Probleme helfen, erklärt der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow am Freitag. In ihrem Verteidigungskrieg gegen die russische Armee tut die Ukraine alles, um die 2014 von Russland besetzte und annektierte Krim zu isolieren. Sie attackiert russische Nachschubwege, die Energie-Infrastruktur und Militärfahrzeuge.

Urteile im Prozess um in Türkei vergiftete deutsche Familie

Istanbul/Hamburg - Im Prozess nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Deutschland, die im Türkeiurlaub mit Insektiziden vergiftet wurde, hat ein Istanbuler Gericht am Freitag vier der sechs Angeklagten schuldig gesprochen und hohe Haftstrafen verhängt. Der Betreiber des Hotels wurde zu 13 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn. Ein Mitarbeiter der Firma erhielt zwölf Jahre und zwei Monate Haft.

Bei VW sollen laut Bericht bis zu 100.000 Stellen wegfallen

Wolfsburg - Zwei Jahre nach einem erbitterten Tarifkonflikt steht beim deutschen Autogiganten Volkswagen (VW) offenbar vor einem erneuten Streit um Einsparungen. Konzernchef Oliver Blume will den Sparkurs noch einmal deutlich verschärfen, hieß es am Freitag in einem Medienbericht. Bereits Anfang Juli soll der Aufsichtsrat darüber beraten. Gewerkschaft und Betriebsrat kündigten umgehend Widerstand gegen die Pläne an. Bis zu 100.000 Stellen könnten weltweit wegfallen.

Mordalarm in Wien: Tote Frau in Wohnung entdeckt

Wien - In einer Wohnung auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf ist am späten Donnerstagabend die Leiche einer 70-jährigen Frau entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Pensionistin gewaltsam ums Leben gekommen ist. Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Leib/Leben) hat die Ermittlungen übernommen. Sie werden "mit Hochdruck in alle Richtungen geführt", hieß es vonseiten der Polizei.

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red