SOS-Kinderdorf: Kommission kritisiert Aufarbeitung

Wien - Die nach den bekanntgewordenen Missständen an Standorten von SOS-Kinderdorf gegründete unabhängige Reformkommission unter der Leitung der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Irmgard Griss, hat am Freitag erste Ergebnisse präsentiert. Es wurde Gerüchten, vor allem was den Missbrauch durch den Gründer der Organisation, Hermann Gmeiner, betrifft, "nicht nachgegangen", sagte Griss. "Man hat versucht, das Ganze unter der Decke zu halten", so das Fazit der Kommission.

Zahl der Toten bei Erdbeben in Venezuela auf 589 gestiegen

Caracas - Nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 589 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, wie Übergangspräsidentin Delcy Rodr�guez am Freitag bei einem Treffen mit Militärs und Beamten berichtete. Die Zahl der Verletzten hatte die Regierung am Vorabend mit 4.300 angegeben. Unter den Trümmern eingestürzter Häuser werden noch zahlreiche Menschen vermisst.

Experten vermissen bei Budget-Hearing Strukturreformen

Wien - Die Anstrengungen der Regierung zur Konsolidierung des Budgets senken zwar das Defizit: Sie reichen aus Sicht der meisten Expertinnen und Experten, die am Freitag zu einem Hearing im parlamentarischen Budgetausschuss geladen waren, mittelfristig aber nicht aus, um den Haushalt nachhaltig in Ordnung zu bringen. Skepsis überwog auch bei der Frage, ob die angestrebte Senkung des Budgetdefizits auf die erlaubten 3 Prozent des BIP bis 2028 mit dem Doppelbudget erreichbar ist.

Russische Behörden rufen Ausnahmezustand auf Krim aus

Simferopol - Die von Russland eingesetzten Behörden auf der Halbinsel Krim rufen den Ausnahmezustand aus. Die Maßnahme solle bei der Bewältigung wirtschaftlicher Probleme helfen, erklärt der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow am Freitag. In ihrem Verteidigungskrieg gegen die russische Armee tut die Ukraine alles, um die 2014 von Russland besetzte und annektierte Krim zu isolieren. Sie attackiert russische Nachschubwege, die Energie-Infrastruktur und Militärfahrzeuge.

Japan ordnet Massenevakuierung vor Taifun an

Tokio/Taipeh - In Japan sollen sich mehr als zwei Millionen Menschen vor dem herannahenden Taifun "Mekkhala" in Sicherheit bringen. Begleitet wurde die Evakuierungsorder am Freitag von Warnungen vor Überschwemmungen und Erdrutschen. Dutzende Zugverbindungen wurden annulliert, viele Schnellstraßen gesperrt und 200 Flüge gestrichen. "Mekkhala" trifft nach Angaben der japanischen Wetterbehörde insbesondere den Westen des Landes. In Taiwan kamen mindestens zwei Menschen ums Leben.

Urteile im Prozess um in Türkei vergiftete deutsche Familie

Istanbul/Hamburg - Im Prozess nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Deutschland, die im Türkeiurlaub mit Insektiziden vergiftet wurde, hat ein Istanbuler Gericht am Freitag vier der sechs Angeklagten schuldig gesprochen und hohe Haftstrafen verhängt. Der Betreiber des Hotels wurde zu 13 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma bekam eine 18-jährige Haftstrafe, ebenso sein Sohn. Ein Mitarbeiter der Firma erhielt zwölf Jahre und zwei Monate Haft.

39.511 Wahlkarten wurden für die Graz-Wahl ausgegeben

Graz - Exakt 39.511 Wahlkarten und damit um gut 55 Prozent mehr als noch 2021 (25.430) sind für die Gemeinderatswahl am Sonntag in Graz von der Wahlbehörde ausgestellt worden. Mit ein Grund für die hohe Nachfrage an Wahlkarten könnten sowohl der Formel 1-Grand Prix in Spielberg, aber auch das frühmorgendliche Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Algerien bei der Weltmeisterschaft sein.

UNO alarmiert über 18 Todesfälle in ICE-Gewahrsam

Washington - Die Vereinten Nationen zeigen sich angesichts der Zahl der Todesfälle im Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörde alarmiert. Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk forderte am Freitag "unverzügliche, unabhängige, unparteiische und wirksame Untersuchungen zu allen Todesfällen in ICE-Gewahrsam". Verantwortliche müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red